Sanremese agli ex Sampdoria: Karembeu presidente, Seedorf vice

Cambio al vertice per la Sanremese Calcio, società che milita in Serie D. È in corso di definizione il nuovo assetto societario, con un’operazione che segna l’ingresso di due nomi di primo piano del calcio internazionale.

Secondo quanto filtra, l’ex campione del mondo con la Francia Christian Karembeu è destinato a diventare presidente del club, mentre l’olandese Clarence Seedorf assumerebbe il ruolo di vicepresidente. Entrambi sarebbero protagonisti della nuova fase societaria insieme all’attuale presidente Alessandro Masu, che resterebbe in consiglio di amministrazione con una quota del 25%.

L’operazione, che sarà formalizzata dopo la firma dal notaio, punta a rafforzare la struttura del club sia dal punto di vista sportivo sia gestionale. Seedorf è coinvolto nel progetto insieme a Karembeu e ad altri soci, tra cui l’imprenditore franco-ellenico Théodoros Ornithopoulos, già entrato nel club nei mesi scorsi.

La Sanremese, reduce da una stagione chiusa al settimo posto e impegnata nel risanamento dei conti, guarda ora a un obiettivo dichiarato: il ritorno nel calcio professionistico. Tra i primi progetti della nuova gestione anche un summer camp previsto a fine giugno, organizzato in collaborazione con Seedorf.

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