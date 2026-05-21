Pro Recco batte Waspo Hannover e si regala Olympiakos in semifinale Champions

Sarà Pro Recco - Olympiacos la semifinale di Champions League in programma a Malta l’11 giugno: a decretarlo è la vittoria sulla Waspo Hannover per 19-9 che permette ai biancocelesti di chiudere al primo posto il proprio girone. Nel 2024, sempre a Malta, campioni d’Italia e di Grecia si affrontarono proprio in semifinale: la spuntarono i ragazzi di Sukno ai rigori. L’altra finalista uscirà dal confronto tra Ferencvaros e Barceloneta.

Alla Sciorba la Pro Recco ricorda Luciano Fichera, il tifoso scomparso sabato, con una maglia indossata durante la presentazione delle squadre e commemorato con un minuto di silenzio. In acqua è il Di Fulvio show: il biancoceleste va a segno due volte in avvio di gara, ma i tedeschi pareggiano prima con Buha e poi con Gansen. Il capitano si fa parare il rigore da Spittank, poi si fa perdonare servendo a Buric un cioccolatino da spingere in rete. Il 3-3 dei tedeschi viene ancora vanificato dal pescarese, a bersaglio per la terza volta in otto minuti da posizione 4 per il 4-3 che chiude il quarto.

Si riparte e servono le mani di Nicosia per conservare il vantaggio: al terzo minuto del secondo tempo il portiere respinge a Vukicevic il rigore del possibile pari. Gol sbagliato, gol subito: Fondelli dall’altra parte del campo punisce i tedeschi capitalizzando la sosta nel pozzetto di Kuppers che finisce lì la sua partita. Cassia in controfuga a tre minuti dal cambio campo fulmina Spittank (6-3). Divario che aumenta a 53 secondi dalla sirena con il bolide di Iocchi Gratta che batte velocemente una superiorità per il 7-3 che fa calare il sipario sui primi sedici minuti.

Il break biancoceleste prosegue nel terzo tempo con la doppietta di Fondelli nel primo minuto (9-3). Il rigore di Granados manda i campioni d’Italia in doppia cifra. La controfuga di Pavillard innesca il destro di Mladossich per il +8. Gol a grappoli alla Sciorba, con Granados e Di Fulvio che dialogano per il 12-3 segnato dallo spagnolo. Radovic si gioca la carta del cambio portiere e anche Sukno concede spazio a Negri. Dopo tredici minuti senza gol, Gansen ritrova la via della rete per i tedeschi, ma Irving da posizione 4 sopra la testa del portiere tedesco torna a fare esultare la Sciorba (13-4). L’ultima rete del tempo la segna l’Hannover con Vukicevic.

Ultimi otto minuti sul velluto per la Pro Recco, Di Fulvio e Fondelli calano i rispettivi poker personali. Nel mezzo la controfuga vincente di Milardovic (15-6). Il capitano biancoceleste batte per la quinta volta il portiere tedesco e Iocchi Gratta ingrassa il bottino a metà tempo (17-7) costringendo Radovic a chiamare time out. I biancocelesti si permettono il lusso di sbagliare anche il secondo rigore di serata con Mladossich, ma la gara è ormai in ghiaccio e i ragazzi di Sukno chiudono sul 19-9 blindando il primo posto nel girone.

“Abbiamo chiuso il girone al primo posto e lo abbiamo fatto con una vittoria importante – le parole di Andrea Fondelli -. Nell’ultimo periodo abbiamo lavorato molto sulla difesa e direi che, per i primi tre tempi abbiamo disputato un’ottima fase difensiva. Come diciamo sempre, quando difendiamo bene poi riusciamo anche ad attaccare meglio: sono arrivati tanti gol e diverse ripartenze. Nel finale abbiamo forse concesso qualche rete di troppo, ma ci può stare visto che il risultato era ormai acquisito. Siamo soddisfatti”. Lo sguardo ora si sposta sui prossimi obiettivi: “Adesso la testa va al campionato, ma chiaramente anche alla Final Four, che è il nostro obiettivo più imminente. In semifinale ci sarà la sfida contro Olympiacos: con i greci sono sempre battaglie. Sarà una semifinale entusiasmante e durissima, senza favoriti. Andremo lì con l’obiettivo di raggiungere la finale e provare a portarci a casa il titolo. Allo stesso tempo, tutte le squadre che saranno a Malta hanno grande valore, quindi ci aspettano due partite intense sotto ogni aspetto. L’Olympiacos è una squadra molto completa ed esperta, coperta in tutti i ruoli. Sarà dura, ma daremo il massimo”.





Pro Recco: Nicosia, Di Fulvio 5, Granados 2, Patchaliev, Fondelli 4, Durik, Presciutti, Pavillard, Iocchi Gratta 2, Buric 1, Mladossich 2, Irving 1, Negri, Cassia 2. All Sukno.

Waspo Hannover: Spittank, Macan, Schipper, Langiewicz, Kuppers 1, Jaschke, Lozina, Buha 1, Bozic, Milardovic 1, Van den Burg, Gansen 3, Bock, Vukicevic 3. All Radovic.

Arbitri: Matijasevic (Montenegro) e De Jong (Olanda)

Parziali: 4-3, 3-0, 6-2, 6-4

Superiorità numeriche: PR 6/17, WH 2/12, Rigori: PR 1/3, WH 0/1. Usciti per falli: Kuppers (WH) nel secondo tempo, Macan (WH) nel quarto tempo.

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