Festa dello Sport 2026, tre giorni di eventi e oltre 135 attività gratuite al Porto Antico

Conto alla rovescia terminato. La 22° Festa dello Sport è pronta a far scendere “in campo” migliaia di appassionati di ogni età e abilità. La kermesse organizzata da Porto Antico di Genova SpA e Stelle nello Sport si terrà da venerdì 22 a domenica 24 maggio al Porto Antico di Genova, nel villaggio sportivo più affascinante d’Italia.

Genova è pronta a diventare punto di riferimento dello sport ligure e nazionale con oltre 135 attività e discipline sportive da provare (come sempre completamente gratuite), guidati da istruttori e insegnanti di oltre 200 tra Enti sportivi e Associazioni, sugli oltre 140.000 metri quadrati, da Piazza Caricamento ai Magazzini del Cotone, passando per Calata Falcone e Borsellino, Piazzale Mandraccio, Porta Siberia per arrivare al Molo dell’Acquario, fino all’Isola delle Chiatte.

Patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Coni, Sport e Salute, Unige e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, la Festa dello Sport sarà teatro di numerosi eventi ed esibizioni sui 4 palchi allestiti. Tante le “stelle” presenti: dalle gemelle d’oro della ginnastica, Alice e Asia D’Amato, al pluricampione paralimpico di nuoto Francesco Bocciardo, passando per Matteo Oliveri e Aurora Bado (atletica), Nicolò Migliorini (rugby), Andrea Modica (sport invernali), Kiri English Hawke e Davide Mumolo (canottaggio), Iris Menchini (nuoto) e Alessio Di Tommaso (scherma), Stefano Patron (ginnastica) e Gianfilippo Mirabile (canottaggio paralimpico) che sabato mattina tenterà di superare il record del mondo indoor sulla mezza maratona pararowing pr2. Alla Festa sono attese anche le Azzurre dell’ItalVolley che, guidate da Velasco, saranno protagoniste al Palasport in tre splendide giornate di grande pallavolo. Gli amanti del basket, infine, potranno sfidare sotto canestro Giacomo “Gek” Galanda, per dieci anni nazionale azzurro e argento olimpico nel 2004, oggi ambassador di Sport e Salute.

“La Festa dello Sport trasforma ancora una volta il Porto Antico nel villaggio sportivo più grande e inclusivo d'Italia, un luogo dove il movimento diventa linguaggio universale di socialità e benessere” – queste le parole di Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico di Genova. “Il nostro obiettivo è promuovere lo sport di base come uno strumento fondamentale per l’equilibrio fisico e mentale: un’occasione per stare insieme, superare le barriere e scoprire il piacere di una vita attiva, a prescindere dall'età o dalle abilità.

Siamo orgogliosi di offrire quella che è ormai riconosciuta come la manifestazione con il più alto numero di discipline da provare gratuitamente: un’opportunità unica per migliaia di giovani di approcciarsi a nuove passioni che, per chi lo vorrà, potranno trasformarsi in percorsi agonistici, ma che oggi rappresentano soprattutto un momento di crescita e divertimento. Con un’affluenza che supera ormai stabilmente le centinaia di migliaia di presenze, la Festa è un successo collettivo: il mio ringraziamento va alle Federazioni, alle tantissime Associazioni, ai Corpi Militari, ai partner, agli sponsor e alla Fondazione Gigi Ghirotti, che rendono possibile questo straordinario evento dedicato alla comunità e al futuro dei nostri ragazzi."

“La Festa dello Sport è uno degli appuntamenti più partecipati della nostra città, perché porta lo sport nel cuore di Genova e lo rende accessibile a tutti - dichiara la sindaca Silvia Salis - per tre giorni il Porto Antico diventa un grande spazio condiviso dedicato alla socialità e alla scoperta di nuove discipline, con attività gratuite e grazie al lavoro di centinaia di realtà sportive del territorio. Ho vissuto lo sport prima da atleta e poi da dirigente: so quanto lo sport possa incidere nella vita dei più giovani, educando al rispetto, alla disciplina, alla collaborazione e alla fiducia in sé stessi. La presenza del progetto Sport Senior all’interno della Festa ha un significato particolare: un programma che promuove l’attività motoria come occasione di salute, prevenzione, autonomia e relazione, contrastando la sedentarietà e favorendo la partecipazione. Lo abbiamo voluto sin dal primo giorno, i risultati che abbiamo ottenuto nella prima stagione sono molto positivi, ci spingono a investire ancora e a lavorare affinché Sport Senior 26/27 rappresenti un ulteriore passo avanti. Portarlo dentro una manifestazione così partecipata significa ribadire che il diritto al movimento riguarda tutti, dai bambini agli anziani, dalle scuole alle associazioni, dalle famiglie alle persone con disabilità. Ringrazio Porto Antico, Stelle nello Sport, le federazioni, le società sportive, i volontari, gli istruttori e tutti i partner che rendono possibile un evento di questa portata. La Festa dello Sport dimostra che Genova può essere una città sempre più attiva, inclusiva e capace di costruire socialità anche attraverso lo sport”.

"Ritorna l'appuntamento annuale con la "Festa dello Sport", che trasformerà il Porto Antico di Genova in una meravigliosa "palestra a cielo aperto" - commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. Siamo felici di essere al fianco di Porto Antico di Genova Spa e Stelle nello Sport che, anche quest'anno, hanno organizzato un magnifico villaggio per accogliere giovani atleti, associazioni, enti e grandi ospiti. Ci attendono tre giorni di divertimento, formazione e cultura sportiva, attraverso un palinsesto ricchissimo che darà la possibilità di sperimentare più di 135 attività e discipline diverse. Sono certa che vivremo insieme un altro grande evento capace di promuovere i valori che ci stanno più a cuore: attività motoria aperta a tutti, inclusione, sostenibilità e condivisione".

“Fondazione Carige è orgogliosa di sostenere la Festa dello Sport per promuovere lo sport e i suoi valori a una straordinaria quantità di giovani e non solo”, spiega Andrea Rivellini, Presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige. “Riconosciamo nello sport un potente strumento attraverso il quale superare le barriere sociali e fisiche e grazie al quale ogni singolo individuo forma il proprio carattere. Un presidio socio culturale essenziale nello sviluppo delle giovani generazioni ma anche un aiuto sanitario di grande efficacia per la terza età. Al fianco di Porto Antico di Genova spa e Stelle nello Sport siamo orgogliosi di promuovere i valori dello sport per tutte le età e abilità”.

Un week end lungo, all’insegna dello sport. Ricchissimo il programma delle esibizioni! Sul Palco principale al Mandraccio si alterneranno più di 60 Associazioni sportive con performance di tante discipline, dalla ginnastica alla danza, passando per taekwondo, arti marziali e molto altro. Novità del sabato sera il K-Pop Dance Fight Fest. Per la prima volta in Liguria ci saranno le selezioni per crew del campionato europeo di ballo su musica pop coreana. Entusiasmo “non stop” con le lezioni gratuite a ritmo continuo sul Palco Millo/Fitness e sulla sognante Isola delle Chiatte. In Piazza delle Feste gli eventi speciali: dalla Festa della Ginnastica all’Auxilium Day, i Galà UISP di Danza e Discipline Orientali, gli show di pattinaggio e Danza sportiva FIDESM, la Finale Attività Giovanile Judo Uisp. Anticipa al sabato Il Miglio Blu, gara podistica competitiva di Km 1,609 che si svolge intorno ai Magazzini del Cotone e organizzata dalla società di atletica Team 42195 mentre il MiniMiglio organizzato da Uisp per i più piccoli ritornerà la domenica mattina. Grande festa dello Sport integrato con SportAbility e Regione Liguria sul palco Mandraccio (domenica ore 13) mentre la Lega Nazionale Dilettanti della Figc porterà due progetti innovativi quali “Calcio Camminato” e “FutsAll” oltre a tutte le attività del “calcio a portata di mano” presso il Modulo 9 dei Magazzini del Cotone.

VENERDI’ 23 MAGGIO – LA FESTA DELLE SCUOLE

Record di partecipazione per l’Olimpiade delle Scuole che vedrà coinvolti 2300 studenti di elementari e medie in un percorso di oltre 55 sport. Sono 130 le classi in arrivo da tutta la Liguria. Fischio d’inizio alle ore 9 e premiazione finale alle 12,30 con una preziosa medaglia firmata Coni per tutti: perché alla Festa dello Sport chi fa sport vince sempre! Ritorna anche lo storico appuntamento con il Palio Remiero delle scuole, promosso da Ficsf Liguria con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale: più di 200 gli studenti delle scuole superiori in gara. Adesioni record anche per la Piterbol Old Star Game CSI di basket, protagonista sul playground di Piazza Caricamento tutto il pomeriggio. Nel pomeriggio tre incontri speciali in Piazza delle Feste: Soroptimist Club Genova incontra le veliste di “Woman at the Helm” mentre Federkombat e Fiv Primazona celebrano i campioni dell’anno. In serata il Galà della Danza UISP. La Festa accoglie anche due belle novità: il “Progetto Sport Senior” promosso dal Comune di Genova e l’arrivo della camminata “Relazioni in movimento Città che Cura”, promossa dalla ATSL Liguria.

SABATO 24 e DOMENICA 25 MAGGIO – IL PASSAPORTO DELLO SPORT

Dalle 10 alle 19, migliaia di sportivi di tutte le età potranno mettersi alla prova nelle discipline più tradizionali e in tutte quelle più originali e innovative. Per tutti i bambini sarà in distribuzione il tradizionale PASSAPORTO DELLO SPORT, il “documento” che accompagna i giovani sportivi attività dopo attività, e che consente di conquistare l’Attestato di partecipazione e gadget, premi, buoni sconto per le attrazioni del Porto Antico.

Ci saranno tutte le discipline più gettonate (tennis, calcio, basket, volley, rugby, ginnastica, vela, atletica e canottaggio) ma anche novità e sport in grande crescita come arrampicata, corsa ad ostacoli, tiro a segno, braccio di ferro, sport equestri, hockey, bocce, pugilato, baseball, apnea, mtb, pattinaggio, Badminton, attività subacquee, danza verticale e parkour.

Prestigiosa come sempre la presenza dei Gruppi Militari con le loro attività: Esercito con l’arrampicata, Polizia di Stato con i calci di rigore e unità cinofile, Carabinieri con arti marziali e judo, Guardia di Finanza con i remoergometri. Numerosi e interessanti i laboratori: Iren luce gas e servizi conferma l’amato “Cruciverba Edu Iren” insieme al gioco del tangram e jenga e il gioco ispirato a Maze Runner che ha riscosso uno straordinario successo alle Atp Finals. Amiu proporrà attività legate alla raccolta differenziata che quest’anno ha scelto proprio lo sport per diffondere tra i genovesi il valore del “gioco di squadra”. Sport e Medicina presso lo stand di Synlab con il Coni Liguria. Ritorna Gymgament, il progetto che unisce il gioco all’attività fisica di cui è testimonial Andrea Lucchetta.

Scuole protagoniste anche in Piazza delle Feste dove verranno celebrati sabato mattina tutti gli studenti vincitori del decimo concorso scolastico “Il Bello dello Sport”, capace di raccogliere 11.285 elaborati da 130 scuole di tutta la Liguria. Nel pomeriggio Auxilium Day e Festa della Ginnastica: uno show per oltre 2000 persone.

Domenica sul palco lo “Show delle Stelle” con le esibizioni di alcuni dei migliori talenti di ginnastica, taekwondo, k-pop, danza, per chiudere con l’ormai storico “Zumba Party”. Al Modulo 9 il Torneo di Calcio Tavolo e Subbuteo Tradizionale promosso dalla LND.

SOLIDARIETÀ, INCLUSIVITÀ E SOSTENIBILITÀ

Tanti valori per una Festa che punta a superare il record di 140 mila presenze in tre giorni. La Festa dello Sport rinnova la propria missione a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti con la tradizionale raccolta fondi e diverse iniziative a supporto della “storica” realtà, fondata e presieduta dal Prof. Franco Henriquet. Tutti i partecipanti potranno acquistare presso lo stand di Stelle nello Sport un biglietto della Lotteria per la Ghirotti (5 euro) con in palio una magnifica crociera MSC nel Mediterraneo per due persone. A chi dona, i volontari della Ghirotti omaggeranno anche un dolce offerto da Panarello.

Una Festa anche e soprattutto di inclusione con tante attività dedicate a persone con disabilità. Dai giochi organizzati da Free Sport al calcio degli Insuperabili, per arrivare domenica mattina ai tornei di calcio e basket integrato promossi da Bic Genova nell’ambito del progetto SportAbility.

Tutti i partecipanti potranno dissetarsi nelle otto fontane distribuite in tutta l’area del Porto Antico; la Festa dello Sport, uno dei primi eventi plastic free, prosegue nel suo impegno per la sostenibilità. Protagonista alla Festa, nell’area della vela, sarà anche il progetto CS-MACH1 che ha l’obiettivo di migliorare la capacità di osservazione del mare, mettendo i dati a disposizione delle piattaforme EU di integrazione (EMODnet e Copernicus Marine) e alimentare così i nuovi strumenti di elaborazione scenari a breve e medio termine per misurare l’impatto del cambiamento climatico.

BENESSERE E MOVIMENTO

Questa nuova edizione della Festa dello Sport dedicherà un’attenzione speciale al benessere e al movimento, con un’area fitness ancora più ampia grazie alla partecipazione di palestre e centri sportivi del territorio - Alyat Danza, Anytime Fitness, Alt(r)o Movimento, BeFit, Cuore di Donna e Pilates Lab Genova - che animeranno i palchi Millo e Isola delle Chiatte con oltre 60 lezioni gratuite aperte a tutti.

Dalla mattina alla sera si susseguiranno sessioni da 30 minuti tra danza, allenamento funzionale, pilates, discipline olistiche e attività fitness pensate per coinvolgere persone di ogni età e livello di preparazione, promuovendo uno stile di vita attivo e inclusivo.

Non mancheranno dimostrazioni spettacolari ed esperienze fuori dall’ordinario, a partire dalla suggestiva Danza Verticale, capace di unire sport e performance artistica in un coinvolgente spettacolo pensato per affascinare grandi e piccoli.

Un’occasione unica per vivere lo sport in modo dinamico, partecipativo e divertente, all’interno di uno dei luoghi più suggestivi della città.

PORTO ANTICO GAME ADVENTURE

Ci sarà poi una novità speciale. Alla Festa dello Sport verrà presentato per la prima volta “Porto Antico Game Adventure”. Realizzato da Artichoke con Porto Antico di Genova S.p.A., Game Adventure è un’esperienza interattiva e immersiva. Più di un singolo gioco, è un progetto di piattaforma dove diverse avventure coinvolgeranno pubblici di età differenti per invitarli a divertirsi e scoprire un modo innovativo e coinvolgente di vivere gli spazi urbani. “Olpo il polpo”, il primo episodio, realizzato per un pubblico di bambini, sarà una caccia al tesoro con enigmi e indovinelli in tutta l’area del Porto Antico accompagnati da simpatici personaggi illustrati e una storia sulla salvaguardia del mare e dell’ambiente che ci circonda. Un gioco da fare tutto l’anno, senza scadenza, per un progetto che si arricchirà nel tempo.

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