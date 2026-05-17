Sampdoria: addio a Luciano Fichera, supertifoso blucerchiato e ultras della Pro Recco
di R.S.
1 min, 27 sec
Morto a 55 anni nella sua abitazione di Recco a causa di un infarto, era molto popolare nella Sud
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