Sampdoria: addio a Luciano Fichera, supertifoso blucerchiato e ultras della Pro Recco

Profondo cordoglio tra i tifosi della Sampdoria per la scomparsa improvvisa di Luciano Fichera, morto a 55 anni nella sua abitazione di Recco a causa di un infarto.



La notizia si è diffusa rapidamente fin dal tardo pomeriggio del sabato ore tra amici, ultras e appassionati blucerchiati, lasciando sgomento in tutta la gradinata Sud, dove Fichera era una presenza storica e amatissima. Per chi frequentava lo stadio e le trasferte della Sampdoria, Luciano era molto più di un semplice tifoso: era uno dei simboli della passione autentica e instancabile per i colori blucerchiati.

Fin da ragazzo aveva seguito la Samp ovunque, in casa e soprattutto lontano da Genova, affrontando trasferte in tutta Italia con una fedeltà assoluta. Non importava la categoria, la distanza o l’orario della partita: nel settore ospiti era quasi impossibile non notarlo, spesso con la sua bandiera al vento e la voce pronta a sostenere la squadra fino all’ultimo minuto.

Accanto all’amore per il calcio, Fichera coltivava anche una fortissima passione per la Pro Recco e per la pallanuoto, altro grande orgoglio sportivo del territorio ligure.

Luciano Fichera era stato tra i fondatori della “Riviera Blucerchiata”, storico gruppo nato il 24 marzo 1988 e riconoscibile dal simbolo di Corto Maltese con la sciarpa doriana. Con il passare degli anni quel nucleo di tifosi sarebbe diventato la “Vecchia Riviera 1988”, punto di riferimento per generazioni di sostenitori sampdoriani.

Sui social, nelle chat dei tifosi e tra gli amici di curva si stanno moltiplicando in queste ore i messaggi di affetto e ricordo per un uomo considerato da tutti un esempio di attaccamento, amicizia e amore incondizionato per la Sampdoria.



Ai familiari e agli amici le condoglianze della redazione sportiva di Telenord.