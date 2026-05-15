Genova Beach Soccer Cup, si parte! Via al torneo internazionale di calcio su sabbia. Domenica le finali

Prende ufficialmente il via la seconda edizione della Genova Beach Soccer Cup, il torneo internazionale che fino a domenica 17 maggio porta il calcio internazionale su sabbia nel rinnovato Zona Multisport Center, in via delle Campanule. Ieri, nella sede del torneo, c’è stata la presentazione ufficiale alla presenza delle autorità politiche e sportive del territorio, accolte dal presidente della Genova Beach Soccer Paolo Covotta, il consigliere del club Luca Gattiglia e la presidente del consorzio Cristina Erriu.

Il torneo inizia oggi, con le prime gare della fase a gironi, che proseguiranno nell’intero arco della giornata di sabato. Domenica, a partire dalle 10, le fasi finali, che culmineranno nella gara 1°-2° posto alle 18:15. Sono dieci le squadre partecipanti: oltre ai padroni di casa del Genova Beach Soccer, scendono in campo Cevennes (Francia), Cervo BS, Città di Milano, Faventia, Minots Marseille (Francia), Pafos (Cipro), Portsmouth BS (Regno Unito), Tirrena e Union Vrede (Belgio).

“Ospitare in via delle Campanule un evento sportivo internazionale è un grande orgoglio per il levante e per l’intera città – commenta Federico Bogliolo, presidente del Municipio Levante e consigliere della Regione Liguria –. Il beach soccer è una disciplina in crescita, che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare proprio grazie a questo impianto. Questa era un’area incolta: grazie all’impegno dei cittadini e delle associazioni il luogo è stato preservato nel tempo, mentre noi abbiamo mantenuto la promessa di avviare il bando di gara per la concessione e i lavori. Oggi la realtà che ha investito in questo progetto sta trasformando la zona in un punto di riferimento attrattivo e vincente”.

“È un’opportunità importante per tutta la città poter ospitare la Genova Beach Soccer Cup in questa nuova sede rinnovata – prosegue Marco Maemaeker, consigliere del Comune di Genova –. Il beach soccer è una disciplina che, negli ultimi anni, sta registrando un interesse e un successo sempre maggiori. È una bella sensazione vederlo approdare qui, a Quarto, e osservare un impianto finalmente avviato verso una concreta riqualificazione. Dopo l’impegno e il volontariato portati avanti dai cittadini, si entra ora in una nuova fase, che non riguarda soltanto lo sport, ma anche un importante risvolto sociale per tutto il quartiere e per la città.”

“È meraviglioso vedere questo impianto così diverso rispetto a qualche anno fa – conclude il presidente del Comitato Regionale della FIGC-LND Giulio Ivaldi –. Siamo sempre più felici e colpiti dall’impegno di questo consorzio che investe concretamente nell’impiantistica sportiva, perché gli impianti oggi sono le vere piazze, i veri punti di incontro dove i nostri ragazzi possono crescere e interagire. Il beach soccer fa parte delle attività organizzate dalla LND, ho avuto la fortuna di partecipare a diverse tappe dell’ultima Serie A e me ne sono davvero appassionato. Per questo voglio dire grazie, perché c’è un grande bisogno di strutture come questa, per la pratica del calcio su sabbia ma anche di altre discipline”.

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