Domenica la 47a Sestri - Monte Gazzo, pedalata amatoriale per riflettere su valore dello sport e sicurezza stradale

Domenica 17 maggio torna uno degli appuntamenti più sentiti dagli appassionati delle due ruote genovesi: la storica “Sestri–Monte Gazzo”, tradizionale pedalata amatoriale in salita organizzata dalla Ciclistica Sestri Ponente, giunta quest’anno alla 47ª edizione.

Una manifestazione che negli anni è diventata molto più di una semplice kermesse ciclistica. L’evento rappresenta infatti un momento di aggregazione, promozione dello sport e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, particolarmente attuale in un periodo in cui la convivenza tra ciclisti e traffico urbano continua a sollevare criticità e preoccupazioni.

A sottolinearlo è stato anche Claudio Caporale, presidente della Ciclistica Sestri Ponente, intervenuto a Telenord nel corso della trasmissione “Liguria Live”, dove ha evidenziato le difficoltà che oggi attraversa il mondo del ciclismo amatoriale e giovanile. “Diventa sempre più complicato organizzare manifestazioni sportive come questa – ha spiegato – sia dal punto di vista burocratico sia per i costi e gli aspetti legati alla sicurezza. Allo stesso tempo è sempre più difficile avvicinare i giovani al ciclismo, uno sport che richiede sacrificio, impegno e passione”. Parole che fotografano una realtà condivisa da molte società sportive del territorio, impegnate quotidianamente a mantenere viva una tradizione storica e culturale che in Liguria ha sempre avuto un forte radicamento. La Sestri–Monte Gazzo continua però a rappresentare un simbolo di perseveranza e partecipazione. La salita verso il santuario, immersa nel verde delle alture genovesi, richiama ogni anno appassionati, amatori e semplici cittadini desiderosi di vivere una giornata all’insegna dello sport e della socialità.

Non è mancato un accenno ad Andrea Raccagni Noviero, il giovane professionista chiavarese che sta ottimamente figurando al Giro d'Italia, quarto nella classifica generale per la Maglia Rosa e terzo nella graduatoria della Maglia Bianca, destinata ai migliori U25.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.