Coppa Paolo Mantovani, Ludovica Mantovani: “Un progetto educativo che crea valore sociale dallo sport”

Nel corso della trasmissione “Liguria Live” di Telenord, Ludovica Mantovani è intervenuta per presentare la 41ª edizione della Coppa Paolo Mantovani, la più importante manifestazione scolastica giovanile d’Europa.

Nel suo intervento, Mantovani ha sottolineato il valore educativo, sociale e inclusivo della manifestazione, che coinvolge migliaia di bambini e bambine in undici discipline sportive, trasformando lo sport in uno strumento concreto di crescita personale e collettiva.

“La forza della Coppa Paolo Mantovani – ha spiegato – non è soltanto nella partecipazione straordinaria delle scuole e dei ragazzi, ma anche nella capacità di creare un impatto sociale reale sul territorio”. La presidente della Fondazione ha ricordato come, nell’edizione 2025, sia stato registrato un moltiplicatore d’impatto sociale pari a 4,9: “Ogni euro investito nella nostra iniziativa ha generato 4,9 euro di impatto sociale positivo. È un risultato che ci rende orgogliosi e che dimostra quanto sia importante investire nello sport giovanile e nei percorsi educativi”.

Mantovani ha inoltre evidenziato il crescente sostegno istituzionale attorno al progetto, che quest’anno si inserisce nel programma educativo e sociale “A tutta Classe”, promosso dalla Lega Serie A per portare il calcio nelle scuole italiane come veicolo di inclusione, rispetto e spirito di squadra.

Tra le novità dell’edizione 2026, particolare attenzione sarà dedicata anche ai temi sociali e alla sensibilizzazione dei più giovani. Le maglie dei tornei di calcio promuoveranno infatti la campagna antidiscriminazione “Keep Racism Out”, mentre nelle altre discipline sportive i bambini indosseranno la scritta “UEFA Take Care”, progetto educativo dedicato alla salute e al benessere.

“Il mondo del calcio deve e può insegnare – ha dichiarato Mantovani –. La scuola è il punto di partenza di ogni percorso sportivo, amatoriale o professionale. In Italia dobbiamo concentrare sempre di più l’attenzione sui più piccoli, offrendo a tutti la possibilità di praticare lo sport che amano”.

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