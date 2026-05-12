Premio Di Marzio, Matteo Migani (Serravalle Outlet): "Questo evento rispecchia i valori in cui crediamo"

Serravalle Designer Outlet si conferma partner del premio Gianni Di Marzio, un’iniziativa che per il centro rappresenta non solo un impegno di sponsorship, ma soprattutto un’adesione convinta ai valori della manifestazione.

Come ha spiegato l’amministratore delegato Matteo Migani, «per noi è un grande onore essere sponsor di questa edizione». Un ruolo che non si limita al supporto sportivo in senso stretto, ma che si inserisce in una visione più ampia legata agli eventi e alle esperienze.

«Non ci occupiamo direttamente di sport, ma in modo indiretto contribuiamo attraverso gli eventi», ha sottolineato Migani, evidenziando come la scelta di sostenere il premio sia legata soprattutto alla filosofia che lo anima.

Al centro di questa collaborazione c’è infatti un’idea chiara: il valore dell’incontro. «Crediamo fortemente nel valore che nasce dall’incontro tra persone, storie e passioni», ha dichiarato l’AD, rimarcando la coerenza tra questi principi e lo spirito dell’evento.

In occasione della manifestazione, Serravalle ha voluto offrire un’esperienza dedicata agli ospiti, con servizi esclusivi accessibili solo su invito. «Non potevamo presentarci a mani vuote: tutti gli ospiti avranno accesso a servizi esclusivi, non acquistabili, ma riservati ai nostri invitati», ha spiegato Migani, definendo l’iniziativa come un vero e proprio “regalo” pensato per l’occasione.

Guardando al futuro, l’AD ha poi fatto riferimento al contesto economico internazionale, definendolo complesso e in evoluzione. Serravalle, ha ricordato, è una realtà fortemente internazionale, con circa metà del fatturato generato da vendite tax free.

«Stiamo vivendo un momento particolare, influenzato dal contesto internazionale», ha osservato Migani, aggiungendo però che «nonostante questo, l’outlet continua a performare molto bene». L’obiettivo rimane quello di proseguire con gli investimenti per migliorare ulteriormente l’offerta e l’esperienza dei visitatori, in attesa di uno scenario macroeconomico più favorevole.

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