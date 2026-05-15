Rugby, il 14 novembre Italia-Argentina al "Ferraris" per il Nations Championship

GENOVA - La grande stagione del rugby internazionale fa tappa nuovamente all’ombra della Lanterna. Sabato 14 novembre 2026, lo stadio “Luigi Ferraris” di Genova ospiterà la sfida tra la nazionale italiana maschile e l'Argentina, nell'ambito del prestigioso Nations Championship, la nuova competizione che vede confrontarsi le dodici migliori potenze del rugby mondiale.

L’annuncio ufficiale della Federazione Italiana Rugby (FIR) conferma Genova come una delle tre sedi italiane designate per i match di novembre, insieme a Torino e Udine. Per la terza volta nella storia, il prato di Marassi sarà lo scenario di un "derby latino", consolidando il legame profondo tra la città e la palla ovale, ma anche tra Genova e l’Argentina.

«È con immensa soddisfazione e orgoglio che accogliamo il ritorno degli Azzurri a Genova - dichiara la sindaca, Silvia Salis - Vedere la nostra città confermata come palcoscenico d'eccezione per il rugby mondiale è un riconoscimento al grande lavoro svolto e alla calorosa accoglienza che il nostro pubblico sa riservare. Desidero ringraziare sentitamente il presidente della Federazione Italiana Rugby, Andrea Duodo, per la rinnovata fiducia. Portare a Genova una sfida contro una superpotenza come l'Argentina non è solo un evento sportivo di primo livello, ma una straordinaria occasione di promozione per il nostro territorio e per i valori di lealtà e condivisione che il rugby rappresenta».

L’incontro con i "Pumas" argentini rappresenterà il secondo dei tre appuntamenti casalinghi per gli Azzurri nel torneo, preceduto dalla sfida al Sudafrica a Torino e seguito dal match contro le Fiji a Udine. L’amministrazione comunale, in sinergia con i club locali e la FIR, lavorerà fin da subito per garantire una cornice di pubblico vibrante e un’organizzazione impeccabile.

Informazioni relative ai biglietti e alle iniziative collaterali saranno comunicate ufficialmente nelle prossime settimane attraverso i canali della Federazione e del Comune di Genova.

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