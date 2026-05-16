Genoa, la Nord per l’ultima al Ferraris col Milan chiama a raccolta i tifosi: “Scateniamo l’inferno”

Dopo aver atteso e finalmente conosciuto la data del match col Milan, non senza feroci polemiche per come sono stati trattati gli spettatori paganti, i tifosi del Genoa hanno chiesto tramite i gruppi della Nord di preparare l’accoglienza ai rossoneri che si giocano l’accesso alla Champions. Si chiede ai sostenitori rossoblu di andare allo Stadio con maglie, sciarpe e bandiere per salutare Vasquez e compagni in una stagione, si legge nel comunicato, difficile ma alla fine positiva visto l’obiettivo ottenuto già da tempo: “domenica andrà in scena l’ultima partita casalinga di una stagione iniziata tra mille difficoltà, ma dalla quale siamo usciti ancora una volta tutti insieme, compatti al fianco di squadra e mister, trascinando il Genoa fino alla salvezza”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.