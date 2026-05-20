Giro d’Italia 2026, Narváez vince l’11ª tappa a Chiavari. Eulalio resta in maglia rosa
di Redazione
Decimo tempo per Andrea Raccagni Noviero, beniamino di casa
Terza vittoria in questo Giro d’Italia per Jhonatan Narváez, quinta in carriera, al termine di una giornata intensa e combattuta nella 11ª tappa Porcari-Chiavari. L’ecuadoriano dell’UAE Team Emirates – XRG ha avuto la meglio nella volata finale, regolando Enric Mas; sul podio l'italiano Diego Ulissi. Alle loro spalle chiudono Chris Harper e Aleksandr Vlasov, rispettivamente quarto e quinto.
Il gruppo è arrivato al traguardo con oltre tre minuti e mezzo di ritardo, ma la classifica generale non cambia in vetta: il portoghese Alfonso Eulalio conserva infatti la maglia rosa per il settimo giorno consecutivo.
La fuga decisiva e lo sprint finale
La corsa si è decisa negli ultimi chilometri, dopo una fase finale movimentata. A circa 3 km dall’arrivo, con la salita ormai conclusa e la strada in pianura verso Chiavari, Narváez e Mas hanno preso il comando della situazione.
Nel finale Mas ha provato ad anticipare lo sprint a 200 metri dal traguardo, ma Narváez ha reagito con forza, chiudendo il varco e lanciando la progressione vincente. Lo spagnolo si è dovuto accontentare del secondo posto, mentre Ulissi ha completato il podio con un distacco di 10 secondi.
Ordine d’arrivo dell’11ª tappa
- Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) – 4:33:45
- Enric Mas (Movistar Team) – s.t.
- Diego Ulissi (XDS Astana Team) – +0:08
- Chris Harper (Q36.5 Pro Cycling Team) – +0:08
- Aleksandr Vlasov (Red Bull – BORA – hansgrohe) – +0:08
- Christian Scaroni (XDS Astana Team) – +1:22
- Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) – +1:22
- Simone Gualdi (Intermarché) – +2:20
- Warren Barguil (Team Picnic PostNL) – +2:20
- Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) – +2:20
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