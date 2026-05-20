Giro d’Italia 2026, Narváez vince l’11ª tappa a Chiavari. Eulalio resta in maglia rosa

Terza vittoria in questo Giro d’Italia per Jhonatan Narváez, quinta in carriera, al termine di una giornata intensa e combattuta nella 11ª tappa Porcari-Chiavari. L’ecuadoriano dell’UAE Team Emirates – XRG ha avuto la meglio nella volata finale, regolando Enric Mas; sul podio l'italiano Diego Ulissi. Alle loro spalle chiudono Chris Harper e Aleksandr Vlasov, rispettivamente quarto e quinto.

Il gruppo è arrivato al traguardo con oltre tre minuti e mezzo di ritardo, ma la classifica generale non cambia in vetta: il portoghese Alfonso Eulalio conserva infatti la maglia rosa per il settimo giorno consecutivo.

La fuga decisiva e lo sprint finale

La corsa si è decisa negli ultimi chilometri, dopo una fase finale movimentata. A circa 3 km dall’arrivo, con la salita ormai conclusa e la strada in pianura verso Chiavari, Narváez e Mas hanno preso il comando della situazione.

Nel finale Mas ha provato ad anticipare lo sprint a 200 metri dal traguardo, ma Narváez ha reagito con forza, chiudendo il varco e lanciando la progressione vincente. Lo spagnolo si è dovuto accontentare del secondo posto, mentre Ulissi ha completato il podio con un distacco di 10 secondi.

Ordine d’arrivo dell’11ª tappa

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) – 4:33:45 Enric Mas (Movistar Team) – s.t. Diego Ulissi (XDS Astana Team) – +0:08 Chris Harper (Q36.5 Pro Cycling Team) – +0:08 Aleksandr Vlasov (Red Bull – BORA – hansgrohe) – +0:08 Christian Scaroni (XDS Astana Team) – +1:22 Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) – +1:22 Simone Gualdi (Intermarché) – +2:20 Warren Barguil (Team Picnic PostNL) – +2:20 Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) – +2:20

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