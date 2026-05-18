Coppa Mantovani al via, 5.548 sorrisi al Jean Nouvel sino al 28 maggio

GENOVA - Oggi lunedì 18 maggio hanno preso ufficialmente il via a Genova le Fasi Finali della 41ª Coppa Paolo Mantovani, il Torneo Scolastico Giovanile più grande d’Europa, che per nove giornate trasformerà il Padiglione Jean Nouvel della Fiera del in una grande festa dello sport scolastico dedicato alle Primarie.

Ad inaugurare stamattina la manifestazione era presente la Vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro, da sempre vicina ai valori educativi, sociali e sportivi promossi dalla Fondazione Coppa Paolo Mantovani. "È sempre un piacere e un onore prendere parte all'inizio delle Fasi Finali della Coppa Paolo Mantovani, un torneo a cui hanno preso parte generazioni di genovesi - commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport e alla Scuola Simona Ferro - Questa manifestazione, sin dalla sua fondazione, ha dimostrato che lo sport non è solamente legato alla prestazione agonistica, ma è soprattutto un efficace strumento di educazione e formazione da tramandare ai più piccoli: così, attraverso i valori dell'inclusione, della sostenibilità e della condivisione, siamo in grado di formare i cittadini di domani attraverso la pratica sportiva".

Oggi ai blocchi di partenza i primi quattro sport protagonisti: Calcio Maschile, Hockey, Volley, Basket. Nei giorni successivi il programma proseguirà con tutte le altre discipline sportive coinvolte nell’edizione 2026, accompagnando migliaia di bambini delle scuole primarie in un’esperienza di sport, fair play, inclusione e condivisione.

Durante le giornate genovesi saranno inoltre presenti importanti laboratori edutainment dedicati ai bambini, pensati per intrattenere e allo stesso tempo trasmettere valori fondamentali come sostenibilità, energia pulita, riciclo, sana alimentazione, arte, scrittura e consapevolezza del territorio. Un’occasione ulteriore per trasformare lo sport in un’esperienza educativa completa, all’interno di un ambiente inclusivo e formativo.

L’accesso delle squadre e degli accompagnatori sarà consentito dalle ore 8:00, mentre l’apertura al pubblico è prevista dalle ore 8:15. All’interno della struttura sarà inoltre presente un punto bar aperto al pubblico per tutta la durata delle giornate.

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