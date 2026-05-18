Genova vince la GBS Cup 2026. Covotta: “Grande orgoglio, in Liguria le stelle del beach soccer”

La Genova Beach Soccer trionfa alla GBS Cup 2026. La formazione ligure conquista il torneo internazionale andato in scena nel weekend al nuovo Zona Multisport Center di via delle Campanule, al termine di tre giornate di grande spettacolo sulla sabbia che hanno portato a Genova squadre provenienti da cinque Paesi diversi.

La squadra di casa ha completato il proprio percorso vincendo prima la semifinale contro i ciprioti del Pafos e poi imponendosi nella finalissima contro i francesi del Minots Marseille con il punteggio di 7-3. A completare il podio è un’altra formazione francese, il Cevennes, mentre il Pafos chiude al quarto posto.

Nell’atto conclusivo della competizione la Genova Beach Soccer mette in mostra qualità, intensità e grande organizzazione di gioco, trascinato dalle doppiette di Damm e Llorenç, allenatore-giocatore del club, e dalle reti di Revello, Madsen e Marrale, decisive per alzare al cielo il trofeo 2026 davanti al pubblico genovese. Tante le stelle scese in campo anche nelle formazioni avversarie, dai campioni del mondo Benjamin Junior e Antonio fino ai portieri della nazionale francese Guerin e Salazar.

La seconda edizione della Genova Beach Soccer Cup conferma così la crescita della manifestazione, capace in appena due anni di diventare un appuntamento di riferimento per il beach soccer internazionale, unendo sport, intrattenimento e valorizzazione del territorio nella cornice completamente rinnovata di via delle Campanule.

“Vincere questo torneo davanti al nostro pubblico è una soddisfazione enorme – commenta il presidente Paolo Covotta –. Sono stati tre giorni intensi, caratterizzati da un livello tecnico altissimo, con tante stelle del beach soccer internazionale sulla sabbia, e da una splendida partecipazione di pubblico. L’aspetto che ci rende più orgogliosi è aver visto squadre provenienti da tutta Europa apprezzare non solo l’organizzazione della manifestazione, ma anche la struttura e l’accoglienza della città. La Genova Beach Soccer Cup continua a crescere e vogliamo che diventi sempre di più un punto di riferimento internazionale per questa disciplina”.

Nei prossimi giorni la Genova Beach Soccer, forte delle ottime indicazioni emerse da questi test match contro avversari di livello internazionale, presenterà la rosa completa che affronterà l’imminente Poule Scudetto di Serie A.

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