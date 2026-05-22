Italvolley femminile a Genova, Salis: "Un regalo alla città che abbraccia Velasco e le azzurre"

Italvolley al Palasport di Genova per l’edizione 2026 dell’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite in programma dal 22 al 24 maggio, contro Serbia, Turchia e Polonia (stasera ore 21 prima sfida contro la Serbia).

«L’allenamento a porte aperte delle nostre grandissime campionesse è stato un regalo immenso alla nostra città - commenta la sindaca Silvia Salis - Questo momento trasforma un grande evento d'élite in una vera festa di popolo e di sport. Per i tantissimi bambini, bambine e giovani che giocano a pallavolo a Genova e in Liguria, un’occasione straordinaria e unica: poter guardare da vicino le azzurre, osservare i loro movimenti e rubare con gli occhi i segreti delle grandi campionesse. Lo sport è crescita, inclusione e passione e vedere la dedizione, il sorriso e il talento di queste atlete a pochi metri di distanza accende ancora di più l’entusiasmo delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. L'abbraccio della città alla Nazionale comincia da qui. Ringrazio la Federazione, il commissario Velasco, le azzurre e Porto Antico per aver reso possibile questo momento di grande partecipazione».

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