Italvolley femminile a Genova, Salis: "Un regalo alla città che abbraccia Velasco e le azzurre"
di m.m.
57 sec
Italvolley al Palasport di Genova per l’edizione 2026 dell’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite in programma dal 22 al 24 maggio, contro Serbia, Turchia e Polonia (stasera ore 21 prima sfida contro la Serbia).
«L’allenamento a porte aperte delle nostre grandissime campionesse è stato un regalo immenso alla nostra città - commenta la sindaca Silvia Salis - Questo momento trasforma un grande evento d'élite in una vera festa di popolo e di sport. Per i tantissimi bambini, bambine e giovani che giocano a pallavolo a Genova e in Liguria, un’occasione straordinaria e unica: poter guardare da vicino le azzurre, osservare i loro movimenti e rubare con gli occhi i segreti delle grandi campionesse. Lo sport è crescita, inclusione e passione e vedere la dedizione, il sorriso e il talento di queste atlete a pochi metri di distanza accende ancora di più l’entusiasmo delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. L'abbraccio della città alla Nazionale comincia da qui. Ringrazio la Federazione, il commissario Velasco, le azzurre e Porto Antico per aver reso possibile questo momento di grande partecipazione».
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Festa dello Sport, Ferrando (Porto Antico): “Genova continua a essere la capitale dello sport”
22/05/2026
di Luca Pandimiglio
Liguria candidata come sede del Trofeo Coni 2028: migliaia di giovani atleti attesi sul territorio
21/05/2026
di Carlotta Nicoletti
Pro Recco batte Waspo Hannover e si regala Olympiakos in semifinale Champions
21/05/2026
di Redazione
Giro d’Italia 2026, Narváez vince l’11ª tappa a Chiavari. Eulalio resta in maglia rosa
20/05/2026
di Redazione
Festa dello Sport 2026, tre giorni di eventi e oltre 135 attività gratuite al Porto Antico
18/05/2026
di Redazione