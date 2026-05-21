Alessandro Grandoni è il nuovo allenatore dell'Arenzano Fc (Eccellenza)

Alessandro Grandoni, ex difensore della Sampdoria e prezioso opinionista di Telenord, è il nuovo allenatore dell'Arenzano FC, formazione che milita nel campionato di Eccellenza della Liguria.

Ecco il comunicato del club:

Arenzano FC è lieto di annunciare che Alessandro Grandoni assumerà l'incarico di Tecnico della Prima Squadra per la stagione sportiva 26/27.

Siamo entusiasti di accogliere una figura del calibro di Alessandro, professionista stimato che unisce a una profonda competenza tecnica e una visione tattica di alto profilo. Il suo carisma, la sua serietà e la capacità di trasmettere valori sani saranno pilastri fondamentali per il percorso di crescita che abbiamo intrapreso.

La società desidera esprimere un sentito ringraziamento alla @gsdsestresebor1919 e in particolare alla Presidente Cinzia Bardelli, per la disponibilità dimostrate nel consentirci di dare questo annuncio in anticipo, un gesto che testimonia il rispetto reciproco tra le nostre realtà.

Ad Alessandro le congratulazioni della redazione sportiva di Telenord e un sincero in bocca al lupo.

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