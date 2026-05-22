Rapallo-Montallegro, torna il 21 giugno la grande classica del ciclismo ligure tra mare e salite storiche
di steris
L’evento è organizzato dalla A.S.D. Geo Davidson di Rapallo in collaborazione con la P.A. Volontari del Soccorso Sant'Anna
Domenica 21 giugno il Tigullio si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese dagli appassionati delle due ruote: la 12ª edizione della Rapallo-Santuario N.S. di Montallegro, appuntamento valido come quarta prova del Campionato Regionale di Cicloturismo 2026.
L’evento è organizzato dalla A.S.D. Geo Davidson di Rapallo in collaborazione con la P.A. Volontari del Soccorso Sant'Anna e porterà centinaia di cicloturisti lungo un percorso di 58 chilometri tra costa, colline e borghi del Levante ligure.
La partenza è fissata dal Circolo CASA di via Tre Scalini, con un itinerario che attraverserà Zoagli, la panoramica del Castellaro, Paraggi, San Lorenzo della Costa, Ruta e la suggestiva Chiesetta Millenaria, prima della discesa da San Martino di Noceto e del rientro a Rapallo.
Il momento più atteso sarà però il tradizionale tratto ad andatura libera di 8,6 chilometri, con partenza da via Fossato di Monti e arrivo al Santuario di Nostra Signora di Montallegro, salita simbolo del ciclismo locale e banco di prova per gli amanti delle pendenze.
Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 8 e la partenza ufficiale alle 9, mentre alle 12.30 tutti gli iscritti si ritroveranno per il tradizionale pasta party con trofie al pesto al Circolo CASA. A seguire le premiazioni ufficiali.
Le iscrizioni per i tesserati FCI dovranno essere effettuate tramite il sistema Fattore K. Obbligatori casco rigido, copertura assicurativa valida e rispetto del Codice della Strada.
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