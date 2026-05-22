Rapallo-Montallegro, torna il 21 giugno la grande classica del ciclismo ligure tra mare e salite storiche

Domenica 21 giugno il Tigullio si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese dagli appassionati delle due ruote: la 12ª edizione della Rapallo-Santuario N.S. di Montallegro, appuntamento valido come quarta prova del Campionato Regionale di Cicloturismo 2026.

L’evento è organizzato dalla A.S.D. Geo Davidson di Rapallo in collaborazione con la P.A. Volontari del Soccorso Sant'Anna e porterà centinaia di cicloturisti lungo un percorso di 58 chilometri tra costa, colline e borghi del Levante ligure.

La partenza è fissata dal Circolo CASA di via Tre Scalini, con un itinerario che attraverserà Zoagli, la panoramica del Castellaro, Paraggi, San Lorenzo della Costa, Ruta e la suggestiva Chiesetta Millenaria, prima della discesa da San Martino di Noceto e del rientro a Rapallo.

Il momento più atteso sarà però il tradizionale tratto ad andatura libera di 8,6 chilometri, con partenza da via Fossato di Monti e arrivo al Santuario di Nostra Signora di Montallegro, salita simbolo del ciclismo locale e banco di prova per gli amanti delle pendenze.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 8 e la partenza ufficiale alle 9, mentre alle 12.30 tutti gli iscritti si ritroveranno per il tradizionale pasta party con trofie al pesto al Circolo CASA. A seguire le premiazioni ufficiali.

Le iscrizioni per i tesserati FCI dovranno essere effettuate tramite il sistema Fattore K. Obbligatori casco rigido, copertura assicurativa valida e rispetto del Codice della Strada.

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