Genoa, De Rossi: "A Lecce faremo una partita seria. Futuro? Parleremo in settimana ma non abbiamo fretta"

L’ultima partita domenica sera a Lecce permette a De Rossi di tracciare un bilancio rilassato: “Intanto - dice Ddr - vogliamo finire bene col Lecce. Faremo, malgrado non siamo al meglio dal punto di vista fisico, una partita seria come sempre. A proposito dico che Leali giocherà titolare e se lo merita. Rispettiamo il Lecce e la Cremonese che lottano per salvarsi, ma noi cercheremo un risultato positivo”. Poi De Rossi sorride: “Forse ci siamo salvati troppo presto, ma è stata dura anche se ero sicuro di riuscire a raggiungere l’obiettivo per la tifoseria che c’è e per la serietà del club. Cosi possiamo parlare un po’ con il club che peraltro abbiamo gia iniziato a fare. Per esempio siamo felici della conferma di Colombo che secondo noi è un attaccante forte e lo ha dimostrato. E questo vale anche per Amorim che sarà per noi un giocatore per il futuro perché ha visione. Per il resto c’è tempo per ragionare”.

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