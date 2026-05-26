Pro Recco, Felugo: "A Brescia e in Final Four grande equilibrio, le motivazioni faranno la differenza"

Cominciamo da mercoledì sera a Brescia, partita importante, partita che è sempre importante soprattutto perché è l'ultimo test prima della Final Four di Malta quindi una partita che sarà super vera. A noi non piace tanto arrivare a giocarti una Coppa o una finale importante quando passa un periodo molto lungo dall'ultima partita che sei riuscito ad accenderti, a soffrire, a misurarti. Mi piace sempre arrivare quando c'è qualche problema non quando sei in zona comfort. Brescia sarà tutt'altro, già lo sappiamo e siamo fortunati ad avere un competitore così agguerrito ogni anno che prova a batterci perché ci tiene sempre svegli, sempre pronti a non ribassare mai l'asticella. In Champions Ferencvaros favorito? Sì perché ha vinto le due ultime Champions di seguito, sì perché è una squadra formidabile ma dall'altra parte abbiamo Barcelloneta e Olympiakos quindi due squadre dove c'è praticamente tutta la nazionale greca nell'Olympiakos e il Barcelloneta tutta la nazionale spagnola che hanno veramente dimostrato di avere grandi chance, grande voglia, non vincono da tanti anni e come spesso succede le motivazioni sono quelle che fanno la differenza. Avete visto anche il basket qualche giorno fa, l'Olympiakos proprio di basket ha vinto l'Eurolega dopo sei anni che arrivava secondo, terzo, quarto in casa del Panathinaikos. Questi sono elementi che ormai nello sport di squadra fanno la differenza quindi vediamo come arriveremo a Malta, vedremo già in semifinale con loro che tipo di partita ci aspetta. Poi ricordatevi che sono due partite in 48 ore quindi sarà determinante anche capire come chi passa arriva il giorno dopo perché è come immaginare due superfinali anche mentalmente quanto uno riesce a ricaricare, a non perdere troppe energie. Però già tornare in finale di Coppa dei Campioni sarebbe secondo me straordinario visto quello che è comunque successo qualche qualche mese fa".

Lo ha detto Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco pallanuoto, al Derby del Lunedì in onda su Telenord. Vi proponiamo un estratto del suo intervento, l'intera trasmissione è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

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