Vado, stipendi saldati ai tesserati: passo decisivo verso l’iscrizione alla Serie C 2026/2027
di R.S.
Dopo la promozione sul campo, è tempo di adempimenti finanziari inderogabili
Attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali, il Vado ha comunicato di aver provveduto nella giornata odierna al pagamento di tutti gli emolumenti relativi alla stagione sportiva 2025/2026 destinati ai propri tesserati.
Un passaggio importante sotto il profilo amministrativo e societario, che conferma la volontà del club rossoblù di proseguire con determinazione il percorso verso l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C 2026/2027. La società ha infatti sottolineato come l’adempimento rappresenti “un ulteriore e significativo passaggio” nell’iter necessario per ottenere l’ammissione alla categoria.
Il rispetto delle scadenze economiche previste dalle normative federali costituisce uno degli aspetti fondamentali per la partecipazione ai campionati professionistici, e il Vado ha voluto ribadire la propria attenzione agli obblighi gestionali e finanziari. Un segnale di solidità e programmazione che arriva in una fase cruciale per il futuro del club.
L’ambiente rossoblù guarda ora ai prossimi step burocratici con fiducia, mentre la dirigenza continua a lavorare sia sul fronte organizzativo sia sulla pianificazione sportiva in vista della nuova stagione. L’obiettivo dichiarato resta quello di consolidare il progetto societario e farsi trovare pronti per l’appuntamento con la Serie C 2026/2027.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Fossati (Fitp Liguria) a Telenord: "Genova si candida a ospitare un torneo Atp 250 e la Billie Jean King Cup"
27/05/2026
di Claudio Baffico
Open di tennis a Celle, oltre 80 iscritti in arrivo da tutta Italia: Fonio e Speziali favoriti
27/05/2026
di Claudio Baffico
Nazionale, convocati i rossoblù Ekhator, Fini e Venturino per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia
25/05/2026
di Claudio Baffico