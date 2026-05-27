Vado, stipendi saldati ai tesserati: passo decisivo verso l’iscrizione alla Serie C 2026/2027

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali, il Vado ha comunicato di aver provveduto nella giornata odierna al pagamento di tutti gli emolumenti relativi alla stagione sportiva 2025/2026 destinati ai propri tesserati.

Un passaggio importante sotto il profilo amministrativo e societario, che conferma la volontà del club rossoblù di proseguire con determinazione il percorso verso l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C 2026/2027. La società ha infatti sottolineato come l’adempimento rappresenti “un ulteriore e significativo passaggio” nell’iter necessario per ottenere l’ammissione alla categoria.

Il rispetto delle scadenze economiche previste dalle normative federali costituisce uno degli aspetti fondamentali per la partecipazione ai campionati professionistici, e il Vado ha voluto ribadire la propria attenzione agli obblighi gestionali e finanziari. Un segnale di solidità e programmazione che arriva in una fase cruciale per il futuro del club.

L’ambiente rossoblù guarda ora ai prossimi step burocratici con fiducia, mentre la dirigenza continua a lavorare sia sul fronte organizzativo sia sulla pianificazione sportiva in vista della nuova stagione. L’obiettivo dichiarato resta quello di consolidare il progetto societario e farsi trovare pronti per l’appuntamento con la Serie C 2026/2027.

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