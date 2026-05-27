Open di tennis a Celle, oltre 80 iscritti in arrivo da tutta Italia: Fonio e Speziali favoriti
di Redazione
E' stata presentata oggi la 3a edizione dell'Open di tennis a Celle Ligure, competizione che si svolgerà a Celle Ligure dal 1° al 14 giugno.
Sono intervenuti, tra gli altri, il vicepresidente con delega allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro, il presidente della Fitp Liguria Andrea Fossati e il sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame.
Ad oggi sono già oltre 80 i giocatori iscritti al torneo, con una partecipazione che coinvolge atleti provenienti da diverse regioni italiane. Tra i nomi di maggiore rilievo figurano Giovanni Fonio (numero 30 in Italia) e Filippo Speziali (campione della precedente edizione), entrambi classificati 2.1.
Domenica 31 maggio alle ore 16:30 si terrà la giornata di presentazione del torneo sulla passeggiata di Celle Ligure, con uno spazio informativo rivolto alle famiglie e un’area ludico-sportiva pensata per avvicinare i più piccoli al tennis in modo accessibile e partecipativo.
Le iscrizioni resteranno aperte fino a sabato 30 maggio alle ore 12.
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