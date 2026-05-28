Rixi: "Stadio "Ferraris" di Genova inserito tra le opere strategiche nazionali"
di Redazione
ROMA - “L’inserimento dello Stadio Luigi Ferraris di Genova tra le opere strategiche nazionali segna un passaggio fondamentale verso la conclusione dell’iter che consentirà alla città di candidarsi a ospitare UEFA Euro 2032. Il concerto dei ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Economia e dello Sport sul Dpcm rappresenta un’assunzione di responsabilità chiara da parte del Governo per accompagnare anche Genova in un percorso di rilancio infrastrutturale e sportivo di livello europeo. Un percorso definito, sostenuto dal Governo, che riconosce il valore storico, sportivo e urbano di uno degli stadi più iconici d’Italia. Genova merita infrastrutture moderne, funzionali e all’altezza delle grandi capitali europee”.
Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi commentando il decreto realizzato nell’ambito del piano di interventi legato a UEFA Euro 2032.
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