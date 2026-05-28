Pro Recco, prova di forza a Brescia (14-19): primo posto in regular season

Vittoria e primo posto nella regular season: prova di forza della Pro Recco che espugna la vasca del Brescia per 14-19 assicurandosi il vantaggio casalingo nei playoff Scudetto al via sabato a Sori. A trascinare i ragazzi di Sukno, in una gara dominata fin dal primo tempo, è Cannella, a segno sei volte.

Senza Condemi, tocca a Patchaliev scendere in vasca con la calottina numero 11. Brescia avanti in avvio con la ripartenza di Ferrero, ma la reazione della Pro Recco è veemente: la controfuga di Granados procura il rigore trasformato da Di Fulvio, poi Cannella colpisce due volte in superiorità dalla sua mattonella e Di Fulvio in alzo e tiro non lascia scampo a Baggi Necchi. Nicosia mura un 6 contro 4 ma nulla può su Guerrato e Popadic, a segno su rigore. Pavillard da posizione 2 e Granados su rigore riportano la Pro Recco sul +3, ma Guerrato a 30 secondi dalla sirena capitalizza un uomo in più per il 4-6 dei primi otto minuti.

Il secondo tempo si apre con il botta e risposta tra Di Fulvio in controfuga e Del Basso dal palo con Durik nel pozzetto. La Pro Recco colpisce ancora in ripartenza con Cannella, ma Giri annulla il +3 (6-8). I ragazzi di Sukno continuano a giocare e prendono il largo prima del cambio campo: Iocchi Gratta su assist di Cannella, due volte Pavillard, in controfuga e in superiorità da posizione 2 a un secondo dalla sirena (6-11).

La Pro Recco doppia i lombardi nel terzo tempo, con Durik ben servito al centro da Cannella, autentico mattatore di serata: il numero 4 segna altre due volte, prima da posizione 3 e poi da posizione 2 (7-14). Patchaliev schiaccia dal palo ben servito da Fondelli rispondendo così al mancino vincente di Viskovic, a bersaglio di nuovo ad un passo dalla sirena per il 9-15 che chiude il quarto.

I biancocelesti non si fermano, Pavillard (poker) e Cannella (sesta rete) portano la Pro Recco sul 9-17 che trasforma l’ultimo tempo in un allenamento in vista dei prossimi impegni. C’è gloria per Fondelli, a bersaglio su rigore, e Negri, tra i pali al posto di Nicosia negli ultimi 4 minuti di gioco, che si toglie lo sfizio di parare un rigore a Popadic.

Sandro Sukno: “Complimenti ai ragazzi e a tutta la società. È stata una bella prestazione qui a Brescia. Stiamo comunque preparando la Final Four di Champions League, e nell’ultimo periodo abbiamo lavorato molto bene con intensità. Continuiamo su questa strada. C’è ancora tanto tempo e già da sabato ci aspettano le partite più importanti. Quella di oggi non voglio sottovalutarla, ma è stata comunque l’ultima partita della regular season e, devo dire, meno importante rispetto a quelle che ci aspettano. Siamo tutti dentro gli obiettivi, molto focalizzati. Purtroppo abbiamo un paio di infortuni, ma cerchiamo di risolverli e guardiamo avanti”.





AN BRESCIA TEAM-PRO RECCO WATERPOLO 14-19

AN BRESCIA TEAM: T. Baggi-necchi, M. Del Basso 1, S. Guerrato 3, F. Lodi, F. Ferrero 3, V. Popadic 2, V. Dolce, T. Gianazza, J. Alesiani 1, A. Viskovic 2, N. Casanova, M. Giri 2, F. Massenza Milani, A. Balzarini, C. Gritti. All. A. bovo





PRO RECCO WATERPOLO: G. Nicosia, F. Di Fulvio 3, A. Granados Ortega 2, G. Cannella 6, A. Fondelli 1, L. Durik 1, N. Presciutti, L. Pavillard 4, M. Iocchi Gratta 1, R. Buric, A. Patchaliev 1, M. Irving, T. Negri, F. Cassia, L. Demarchi. All. S. sukno





Arbitri: Calabrò e Guarracino





Note





Parziali: 4-6 2-5 3-4 5-4 Superiorità numeriche: Brescia 6/18 + 3 rigori (di cui uno fallito) e Pro Recco 8/14 + 4 rigori. Spettatori 800 circa





Foto allegata (Credit Schenone)

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