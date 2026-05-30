Sestri Levante, i 'Corsari' cambiano proprietà: da Risaliti al gruppo Odemira Capital Italia di un azionista del Betis Sivigilia

Si apre una nuova fase nella storia del Sestri Levante. Il presidente uscente Stefano Risaliti (nella foto) ha ufficializzato il passaggio di proprietà del club rossoblù, ceduto venerdì alla Odemira Capital Italia Srl, società costituita nel 2024 e appartenente al gruppo Odemira Capital, attivo nel settore immobiliare e del real estate.

Nel corso della conferenza stampa, Risaliti ha spiegato che la trattativa è stata lunga e articolata, necessaria per consentire agli acquirenti di verificare la situazione economica e patrimoniale della società. "Il Sestri è una società gloriosa, sana e molto appetibile", ha dichiarato, sottolineando come fossero numerosi i soggetti interessati all'acquisizione del club. Dopo una prima selezione, la corsa si sarebbe ridotta a due cordate, con trattative portate avanti in parallelo fino alla scelta finale.

Determinante, secondo quanto riferito dall'ex presidente, è stato anche il confronto con il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, che ha incontrato entrambe le parti interessate. "Abbiamo scelto il gruppo che ci ha convinto maggiormente per il bene del Sestri Levante", ha spiegato Risaliti, aggiungendo di aver condiviso la decisione anche con il direttore generale Vittorio Raffo, suo collaboratore da diciotto anni.

La nuova proprietà fa capo a José Maria Gallego Moyano, imprenditore sivigliano e amministratore unico di Odemira Capital Italia. Gallego Moyano è recentemente entrato come socio rilevante del Real Betis, elemento che rafforza il profilo internazionale dell'operazione.

Secondo quanto emerso, l'interesse dell'imprenditore spagnolo per il Sestri Levante sarebbe nato durante alcuni soggiorni nel Tigullio. Affascinato dal territorio e dalla città, avrebbe manifestato da tempo la volontà di essere informato qualora si fosse presentata l'opportunità di acquisire una società calcistica della zona. Quando la possibilità si è concretizzata, Odemira Capital ha presentato quella che è stata ritenuta l'offerta più promettente per il futuro del club.

Risaliti ha inoltre anticipato alcuni punti del nuovo progetto societario. Particolare attenzione sarà riservata al settore giovanile, considerato una delle priorità della nuova gestione, mentre non sono previsti stravolgimenti nell'organigramma. "Le persone che hanno lavorato fin qui nel Sestri e che mi hanno dato tanto resteranno al loro posto", ha assicurato.

Nei prossimi giorni verrà presentato ufficialmente il nuovo presidente, che illustrerà ai tifosi corsari il programma sportivo e gli obiettivi della società. Con il passaggio di consegne si chiude così un'importante pagina della gestione Risaliti e si apre un nuovo capitolo per il club rossoblù, con l'ambizione di consolidare la propria crescita sportiva sotto una proprietà dal respiro internazionale.

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