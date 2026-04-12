Montecarlo, Sinner in trionfo: Alcaraz battuto 7/6 6/3, Jannik torna numero 1 del mondo
di R.S.
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All'azzurro la sfida numero 17, con lo spagnolo avanti 10-7 negli scontri diretti: in questo 2026 non si erano mai incontrati
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