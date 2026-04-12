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Montecarlo, Sinner in trionfo: Alcaraz battuto 7/6 6/3, Jannik torna numero 1 del mondo

di R.S.

45 sec

All'azzurro la sfida numero 17, con lo spagnolo avanti 10-7 negli scontri diretti: in questo 2026 non si erano mai incontrati

Montecarlo, Sinner in trionfo: Alcaraz battuto 7/6 6/3, Jannik torna numero 1 del mondo
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Jannik Sinner conquista il titolo al Monte-Carlo Masters battendo in due set Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3, 6-3. È la sfida numero 17, con lo spagnolo avanti 10-6 negli scontri diretti: in questo 2026 non si erano mai incontrati.

Nel momento decisivo, l’azzurro non trema: avanti 5-3 nel secondo set, tiene il servizio con autorità e chiude il match al primo match point, suggellando una vittoria netta e meritata. Dopo aver infilato una serie decisiva di game consecutivi, Sinner prende definitivamente il controllo dell’incontro, lasciando senza risposta lo spagnolo nel finale.

Un successo pesante non solo per il prestigio del torneo, ma anche per la classifica: grazie a questo trionfo, Sinner torna al numero 1 del mondo, confermandosi protagonista assoluto del tennis internazionale.

Per il campione italiano si tratta di una vittoria simbolica anche nei confronti di Alcaraz, rivale diretto e spesso ostacolo nei precedenti-

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