Dossena: "Del Piero candidato ideale per la Figc, ma lo ignoreranno. Io? No di certo, gli faccio la guerra tutti i giorni"

"Qualcosa succederà, a mio avviso. Ma è vergognoso il fatto che qualche anno fa, quando io lo dissi, ma poi dopo qualcun altro mi è venuto dietro, dissi che Del Piero era un candidato ideale per la presidenza della Figc, come lo è adesso. L'Associazione dei Calciatori, quella degli Allenatori, non l'hanno neanche preso in considerazione. Perché per essere eletto devi essere confermato da una delle componenti. Sul nome di Del Piero sono riusciti a stare zitti. Io appoggerei Del Piero, Maldini, Baggio. La mia presunta candidatura? Questi signori non l'accetterebbero mai. Non sosterrebbero mai una mia candidatura, io gli faccio la guerra tutti i giorni. Quel ruolo lì è per Del Piero, Baggio, Maldini. Faccio fatica a trovarne un altro. Però deve essere una componente che li candida. Ma questi signori, vergognosamente, stanno in silenzio, e faranno in modo che qui nessuno dei tre possa essere portato alla candidatura".

Lo ha detto Beppe Dossena, campione del mondo, opinionista di Telenord, al Derby del Lunedì, commentando il terremoto in Federazione gioco calcio dopo l'eliminazione dal Mondiale e le prossime elezioni il 22 giugno.

Vi proponiamo in estratto della trasmissione, il programma integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata a Il Derby del Lunedì.

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