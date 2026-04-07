Cagni a Telenord: "Adani provò a fare l'allenatore, poi capì di non avere le qualità. Uno così non deve essere pagato con soldi pubblici"

"Un tempo i telecronisti ti facevano vivere la partita con passione, ma se il telecronista vuole fare il protagonista... il protagonista è la partita, non certamente il telecronista. Lele Adani dice che gli danno del filosofo, ma lui fa il filosofo. Ha detto che il calcio brutto è quello fatto da quelli come me, quando io invece ho sempre cercato di fare calcio, soprattutto con i giocatori bravi, ho avuto l'opportunità di averli e quindi di giocare a pallone, è per quello che mi piace il Como. Io tra l'altro Adani lo ebbi a Empoli, dove disputammo una stagione straordinaria andando in Uefa giocando un gran calcio, quindi non so per quale motivo dica queste cose, che io gioco un calcio antico, quando invece proprio a Empoli è stato secondo me il mio calcio, che era quello palla a terra come quello che fa il Como, senza con questa voler fare paragoni. Certo, lui non lo facevo giocare tanto perché non meritava. Ma affermando quelle cose si è buttato la zappa sui piedi, infatti l'hanno massacrato tutti. Forse la cosa è nata perché anni fa io ho detto che quando fa la telecronaca lui, io tolgo l'audio. Ma voi non sapete una cosa, Adani ha provato a fare l'allenatore, perché io sono andato a Vicenza, era il secondo di Baldini, ma io sono andato dopo loro, che sono stati esonerati dopo 5-6 partite. Lui aveva provato a fare il vice allenatore a Baldini, poi ha smesso perché forse ha capito che non aveva le qualità".

Lo ha detto Gigi Cagni, allenatore e opinionista, al Derby del Lunedì, in onda su Telenord.

L'ex tecnico di Piacenza, Brescia, Empoli, Genoa, Sampdoria e altre squadre ha aggiunto: "Noi lo paghiamo questo qua. Questo lavora in Rai, ma stiamo scherzando, io lo pago. Non posso sopportare uno che dice cose questo tipo di cose non veree parla di calcio in quel modo. Io sto continuando a rompere le scatole su un termine che è merito. Nei luoghi dove serve, ci vuole gente con merito. Non c'è niente da fare. Se noi metteremo davanti il merito, ricominceranno a funzionare le cose in ogni ambito".

Vi proponiamo un estratto dell'intervento di Cagni, l'intera trasmissione è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata al Derby del Lunedì.

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