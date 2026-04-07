Ciclismo: il ligure Finn come Pogacar, bis al Belvedere che mancava da 66 anni

Domenica sulle pietre del Giro delle Fiandre, ieri sulle salite del Giro del Belvedere: per due giorni di fila, tra Pasqua e Pasquetta, è stata la stessa luce a guidare il gruppo. Quella dell’iride, accesa sulle spalle di Tadej Pogačar domenica, e di Lorenzo Finn lunedì 6 aprile.



Ieru, come domenica, è bastato un momento. Quando mancavano 30 chilometri all’arrivo e tutto sembrava ancora possibile, il talento ligure ha scelto di cambiare marcia e scrivere la storia: bis consecutivo al Belvedere, un’impresa che mancava da 66 anni, dai tempi di Claudio Zanchetta (1959-1960), e che riporta al successo un campione del mondo in carica a 46 anni dall’ultima volta, firmata da Gianni Giacomini nel 1980.



Alle spalle del portacolori della RedBull-BORA-hansgrohe, staccato di 1’20”, il britannico William Smith (Team Visma Development) ha conquistato la seconda posizione, precedendo l’altro azzurro Tommaso Bambagioni (Team Technipes), terzo al Belvedere dopo il secondo posto ottenuto ieri al Trofeo Piva.



Sono stati 171 i partenti da Villa di Cordignano per l’87.esima edizione del Giro del Belvedere: assente uno degli outsider, Enea Sambinello, fermato dai postumi della caduta al Trofeo Piva. Prima dello start, Lorenzo Finn ha ritirato il primo premio di giornata, una targa celebrativa consegnata dal Presidente del Comitato Organizzatore Gianfranco Carlet.

Finn recentemente è stato ospite di Telenord. Rivedi qui la sua intervista a Scignoria!:

https://telenord.it/scignoria-del-101941

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.