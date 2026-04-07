Ciclismo: sempre più Finn, dopo il Belvedere il ligure iridato U23 vince per distacco anche il Palio del Recioto

Dopo il successo bis al Belvedere, Lorenzo Finn si conferma tra i grandi protagonisti del ciclismo Under 23 conquistando anche il prestigioso Palio del Recioto. Il talento ligure ha centrato la vittoria con un arrivo in solitaria, riscattando così il secondo posto dello scorso anno, quando aveva solo sfiorato il successo.

Da un anno all'altro, il ragazzo di Avegno ha compiuto un ulteriore salto di qualità, laureandosi a Kigali campione del mondo nella categoria U23 dopo aver vinto l'anno prima il titolo juniores a Zurigo e consolidando il proprio status tra le promesse più brillanti del panorama internazionale. Un percorso di crescita che trova piena conferma nella vittoria sulle strade della Valpolicella, dove ha dimostrato ancora una volta forza, intelligenza tattica e capacità di fare la differenza nei momenti decisivi.

Il Palio del Recioto, storica corsa in linea maschile che si disputa ogni anno a Negrar e tra le colline della Valpolicella, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario Under 23. Si corre tradizionalmente il martedì dopo Pasqua ed è una competizione che, fin dalla sua nascita nel 1961, ha visto emergere numerosi futuri campioni del ciclismo mondiale.

Dal 2005 la gara fa parte dell’UCI Europe Tour come prova di classe 1.2U, riservata ai soli atleti Under 23, e continua a essere un banco di prova fondamentale per i giovani corridori in cerca di affermazione.

Con questo successo, Finn arricchisce ulteriormente un palmarès già importante e si candida con sempre maggiore autorevolezza a un futuro da protagonista anche nei pro.

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