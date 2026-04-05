Lunedì di Pasqua a tutto calcio su Telenord, con Stadio Goal in onda dalle 16,45 e il Derby alle 20,30

Lunedì di Pasqua all'insegna del calcio in diretta su Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria) e in streaming su telenord.it. Tornano in campo infatti, dopo la sosta per le Nazionali, sia il Genoa in serie A a Torino con la Juventus (ore 18) che la Sampdoria in serie B al "Ferraris" contro l'Empoli (ore 17,15). E la nostra emittente schiera le migliori formazioni possibili per raccontare le partite, sia prima che durante e dopo con un ampio dibattito di approfondimento e commento a caldo.

Si comincia alle 16,45 con una lunga edizione di Stadio Goal condotta da Giovanni Porcella e Vittoria Fracassi: in studio i telecronisti Giampaolo Pastorino (Genoa) e Niccolò Corradi (Sampdoria) con i commentatori Beppe Nuti (sponda rossoblù) e Alessandro Grandoni (sponda blucerchiata). Sotto la lente di Andrea Torti, ex presidente regionale Aia, gli episodi arbitrali. In collegamento da Torino ci sarà Claudio Onofri per Juventus-Genoa e da Marassi Luca Podestà per Sampdoria-Empoli.

Il programma racconterà il diretta il pre gara e poi gli incontri dei rossoblucerchiati in tempo reale, partendo con la Sampdoria e poi agganciando il match del Genoa.

A seguire, senza interruzione, Il Derby del Lunedì con Maurizio Michieli e Camilla Crosa: in studio Salvatore Soviero, Beppe Dossena, Gessi Adamoli, Massimiliano Lussana; in collegamento Francesco Flachi e Franco Ordine. I risultati e le classifiche, commenti a caldo, le dichiarazioni dei protagonisti, le pagelle, i messaggi whatsApp dei telespettatori.

Vi aspettiamo dalle 16,45 alle 22,30 su Telenord e telenord.it.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.