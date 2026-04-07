38° Trofeo Caravella, tutti i vincitori dello storico torneo di calcio giovanile. A Genova oltre 1500 atleti

Si chiude, come da tradizione nel giorno del Lunedì dell’Angelo, la 38ª edizione del Trofeo Caravella, storico torneo di calcio giovanile organizzato a Genova dal Molassana 1918. Oltre 1.500 atleti, di età compresa tra i sei e i diciassette anni, sono stati protagonisti sui campi dell’impianto sportivo di Ca’ de Rissi, da sempre casa della società rossazzurra. L’impianto, recentemente riqualificato dall’attuale dirigenza, è stato restituito alla comunità nella sua piena operatività, con tre campi dedicati rispettivamente al calcio a 5, a 7/9 e a 11.

“È stata un’edizione fantastica: il meteo ci ha dato una mano, ma la partecipazione così numerosa dei nostri volontari è stata determinante – commenta il direttore generale del club Roberto Meligrana –. Il Trofeo Caravella rappresenta da sempre un simbolo del calcio giovanile genovese e quest’anno ha ulteriormente rafforzato il legame con la città e le sue squadre. Lo organizza il Molassana da quasi quarant’anni, ma è un patrimonio di tutta la comunità”.

L’albo d’oro della 38ª edizione si arricchisce di nuovi protagonisti. Nella categoria “maestra”, riservata agli Allievi del secondo anno, si impone la leva 2009 del Baiardo, che supera in finale la PSM Rapallo. Tra i 2010 è il Ligorna a conquistare il titolo grazie alla vittoria sul Sori. Nei Giovanissimi 2011 festeggiano i padroni di casa del Molassana, capaci di avere la meglio sul Baiardo. I “draghetti” si riscattano nella leva 2012, battendo in finale il Campomorone. Nel calcio a 9 sorridono il Villaggio, vincitore nella leva 2013 davanti al Molassana, e la Genova Calcio, che nella leva 2014 supera il Baiardo, medaglia d’argento.

Nel femminile Under 15, è ancora il Molassana a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro, imponendosi sulla Fulgor. Anche nelle categorie più giovani, tra calcio a 7 e calcio a 5, il quadro è variegato: nei 2015 trionfa il Bogliasco contro il Campomorone, che però si rifò nei 2016 superando la PSM Rapallo. Tra i 2017 lo scettro va all’Olimpic, che supera il San Bernardino. Nella leva 2018 è il Molassana a salire sul gradino più alto del podio davanti alla Sampierdarenese. La leva d’ingresso vede infine il successo del Siri, che precede San Bernardino e Olimpic.

“Siamo felici di aver coinvolto, ancora una volta, così tanti ragazzi e famiglie – prosegue Meligrana – e siamo certi che i giovani partecipanti si ricorderanno, da grandi, di questa esperienza. In futuro lavoriamo per fare ancora di più, migliorando ulteriormente l’impianto e regalando al Trofeo e ai calciatori una casa sempre più bella. A tal proposito ringrazio anche l’Istituto Majorana che, fornendo gratuitamente il parcheggio della scuola, ha reso il campo molto più accessibile”.

Alla cerimonia di premiazione del Trofeo Caravella, patrocinato dalla Regione Liguria, hanno partecipato il presidente del Comitato ligure della FIGC Giulio Ivaldi, la consigliera del Comune di Genova Erika Venturini e l’assessore allo Sport del Municipio IV Media Val Bisagno Roberto D’Avolio. Il vicepresidente della Regione Liguria, Simona Ferro, ha fatto pervenire un messaggio di saluto scritto. Momenti di particolare emozione per la presenza di Piero Ceresoli, decano del calcio ligure e storico organizzatore del torneo, e del giovane Matteo, tesserato del Molassana, tornato a tifare i suoi compagni di squadra dopo un grave incidente avvenuto nei mesi scorsi.

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