Lombardo: "A Mancini piacerebbe tornare sia in Nazionale che alla Sampdoria"

"Nessuno si aspettava di non andare al Mondiale per la terza volta consecutiva, mi dispiace molto. Credo che il movimento del nostro calcio a oggi sia inferiore ad altri, abbiamo troppi pochi giovani di talento che giocano stabilmente tra Serie A e Serie B. Purtroppo capitò anche a noi, dopo avere vinto l'Europeo, di uscire dal Mondiale perdendo con la Macedonia del Nord. Anche se avessimo vinto, peraltro, dopo avremmo dovuto andare a giocare la finale in Portogallo e non sarebbe stato facile. Il ritorno di Roberto Mancini in azzurro? Me lo auguro, credo che senta di avere un debito verso il popolo italiano che tifa per gli azzurri, almeno questa è la mia interpretazione. E penso che gli piacerebbe tornare in Nazionale, così come tornerebbe volentieri alla Sampdoria. Io? Sono tornato per concludere la mia carriera qui".

Lo ha detto Attilio Lombardo, allenatore della Sampdoria, ex collaboratore di Roberto Mancini nello staff della Nazionale campione d'Europa in Inghilterra nel 2021.

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