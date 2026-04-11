La serata dell'atletica ligure, il presidente Rosiello: "Impiantistica, emergenza del nostro sport"

Serata di festa alla Casa delle Federazioni di Genova per i riconoscimenti attribuiti agli atleti e alle atlete più meritevoli dell'ultima stagione dell'atletica ligure.

Alla presenza del presidente Fidal nazionale, Stefano Mei, con la partecipazione della vice presidente Simona Ferro e del consigliere regionale Armando Sanna (ultimo vincitore italiano della mezza di Genova) innumerevoli storie di uomini e donne che portano in alto il nome della Liguria attraverso molteplici discipline. Nell'occasione con Erika Venturini, consigliere del Comune di Genova, e Antonio Micillo, presidente del Coni, anche, uno sguardo all'immediato futuro.

"La nostra regione ospiterà tra poche settimane la Coppa Europa dei 10 mila alla Spezia, tuttavia, le preoccupazioni legate allo stato degli impianti sono molteplici, in primis c'è apprensione per il domani di Villa Gentile. Le questioni sul tavolo sono molteplici per il nostro sport, auspichiamo l'attenzione delle istituzioni perchè il valore dell'atletica come strumento di crescita dei giovani non ha eguali" ha sottolineato Carlo Rosiello seguito da una battuta di Stefano Mei: "Chi fa atletica è bello".

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