Nuovo Ferraris, ecco il progetto. Sindaca Salis: "Obiettivo Euro 2032, l'impianto resterà pubblico"

La riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris entra in una fase decisiva, tra sviluppo progettuale e confronto istituzionale. Il progetto, elaborato dallo studio Officina Architetti su incarico delle società calcistiche genovesi, si intreccia con il percorso amministrativo guidato dalla sindaca di Genova, Silvia Salis, che ne ha ribadito il valore strategico per la città. “Siamo in una fase di continua discussione con la società Genova Stadium”, ha spiegato la sindaca, ricordando come lo scorso 12 febbraio la giunta abbia già dichiarato l’interesse pubblico sull’intervento.

Il prossimo passaggio sarà la conferenza dei servizi decisoria, definita “la sede fondamentale” per valutare nel dettaglio la proposta, anche alla luce della documentazione tecnico-economica in fase di completamento. Nonostante qualche ritardo nella consegna dei documenti, il cronoprogramma resta compatibile con l’obiettivo di Euro 2032. “I tempi sono rispettati”, ha assicurato Salis, sottolineando l’importanza di arrivare pronti a un appuntamento che richiede impianti all’altezza degli standard internazionali. Il progetto di riqualificazione punta a trasformare profondamente il Ferraris, mantenendone però l’identità storica. Uno degli elementi simbolo è il recupero di Villa Piantelli, preesistente allo stadio e destinata a tornare centrale nel nuovo assetto, come spazio pubblico integrato e connesso al quartiere. Dal punto di vista architettonico, l’intervento interviene su criticità storiche dell’impianto: visibilità ridotta, gradinate non più a norma, vie di fuga insufficienti e carenza di servizi. La soluzione principale prevede lo spostamento delle scale all’esterno, liberando spazi interni da destinare a nuove funzioni come aree commerciali, ristorazione, hospitality e skybox. L’obiettivo è chiaro: non solo uno stadio più sicuro ed efficiente, ma anche uno spazio vissuto ogni giorno. “Vogliamo un’infrastruttura moderna, integrata con il tessuto urbano, che non viva solo durante le partite ma che si apra a spettacoli e concerti”, ha ribadito la sindaca. Un punto fermo dell’amministrazione riguarda la proprietà pubblica dell’impianto.

“Vogliamo che lo stadio venga ristrutturato ma resti pubblico”, ha sottolineato Salis, marcando la distanza rispetto alle ipotesi della precedente giunta, che prevedevano la vendita dell’impianto. Il modello attuale prevede invece una concessione in diritto di superficie a lungo termine, a fronte di un investimento significativo da parte delle società. Il progetto ambisce anche a diventare un motore di rigenerazione urbana per il quartiere di Marassi, offrendo nuovi servizi e spazi aperti alla cittadinanza. “Vogliamo uno stadio che possa dotare il quartiere di nuove opportunità”, ha aggiunto la sindaca. Esperienze simili sono già in corso in altre città italiane. “Parma sta seguendo un percorso analogo al nostro”, ha ricordato Salis, sottolineando come il tema della modernizzazione degli impianti sportivi sia ormai centrale a livello nazionale.

Al di là degli Europei del 2032, resta una convinzione condivisa: “Che arrivino o no, la nostra città merita uno stadio degno della sesta città d’Italia”. Un obiettivo ambizioso, che passa da un equilibrio delicato tra innovazione, sostenibilità e rispetto del contesto urbano.

Alberto Bosco, direttore operativo della Sampdoria, a nome di entrambe le società, ha detto: "Per quanto riguarda la struttura finanziaria dell’operazione, abbiamo presentato un piano preliminare che illustra gli importi e le modalità di finanziamento. Come ha spiegato la sindaca, si tratta di un project financing: a essere finanziato sarà il veicolo di scopo, Genova Stadium, che costruirà lo stadio. La prima garanzia del rimborso del debito sarà costituita dai flussi di ricavi generati dalla gestione dello stadio. Siamo ancora in fase preliminare, ma abbiamo già avviato contatti con investitori istituzionali, quelli che normalmente supportano operazioni di questo tipo. In sostanza, il finanziamento riguarda il progetto e non le società coinvolte”.

L'architetto Hembert Peñaranda, autore del progetto di restyling dello stadio, spiega: “Villa Piantelli all’interno dello stadio Luigi Ferraris è molto importante. Prima dello stadio c’era la villa, poi si è sviluppato un campo da calcio e successivamente gli spalti, quindi inserire la villa significa tornare alle origini dello stadio. Lo stadio ha avuto grandi trasformazioni, soprattutto durante il Mondiale ’90, e oggi si trova in un contesto urbano molto denso, tra il carcere e le unità abitative. Gli obiettivi principali sono tre: portare lo stadio a categoria 4 con tutti i servizi richiesti oggi, integrare il quartiere, e progettare rispettando i vincoli esistenti come il Bisagno, il carcere e la struttura stessa dello stadio. Abbiamo liberato lo spazio interno, portato le scale all’esterno per sicurezza, creato spazi commerciali aperti durante la settimana, e reso centrale la Villa Piantelli come elemento storico e funzionale. Il progetto prevede il riassetto delle gradinate, la sicurezza delle vie di fuga, l’inserimento di skybox e hospitality, e spazi accessibili ai veicoli pesanti. Le nuove strutture saranno prefabbricate per ridurre i tempi e permettere l’uso dello stadio durante le partite. L’obiettivo è restituire alla città uno stadio integrato, moderno, sicuro e vivo ogni giorno, non solo durante gli eventi sportivi”.





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