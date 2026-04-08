La Spezia: scontri al centro sportivo, arrestati due ultrà

Due ultrà dello Spezia Calcio sono stati arrestati in flagranza differita dopo i violenti scontri avvenuti nella notte di lunedì al centro sportivo Bruno Ferdeghini.

Circa cinquanta tifosi hanno tentato di fare irruzione nella struttura al rientro della squadra dalla sconfitta contro la Carrarese, dando vita a una contestazione degenerata in violenza. Durante gli scontri sono rimasti feriti dieci agenti di polizia, tra cui nove dell’anticrimine di Genova e uno della Digos della Spezia.

Gli ultrà avrebbero utilizzato bastoni, aste, oggetti contundenti e materiale pirotecnico. Ai due arrestati vengono contestati i reati di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e travisamento.

Le indagini della Questura della Spezia sono in corso per identificare altri responsabili coinvolti negli episodi.

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