Genova si candida alle Olimpiadi estive: ipotesi congiunta con Milano, Torino e le tre regioni

Parte dal Nord-Ovest italiano un ambizioso progetto che punta a portare i Giochi Olimpici e Paralimpici estivi in Italia. Finora la sola edizione estiva dei Giochi ospitata in Italia è quella di Roma 1960. Cortina, Torino (nella foto, i cinque cerchi tracciati dalle Frecce Tricolori nel 2006) e Milano-Cortina hanno ospitato le edizioni invernali.

Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle città di Torino, Milano e Genova, hanno annunciato l’avvio di un percorso condiviso per valutare una candidatura unitaria in vista di una futura edizione delle Olimpiadi. Lo annunciano, con una nota congiunta, Silvia Salis, Sindaca di Genova (già atleta olimpica, tanto da tatuarsi i cinque cerchi come da foto dal profilo personale Facebook); Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Marco Bucci, Presidente Regione Liguria; Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte e Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia.

L’iniziativa è stata ufficialmente avviata con un primo incontro operativo tra le istituzioni promotrici, che hanno dato il via a un confronto destinato a proseguire nei prossimi mesi con ulteriori appuntamenti. L’obiettivo è costruire una proposta solida e condivisa, capace di valorizzare le eccellenze sportive, infrastrutturali e organizzative dei territori coinvolti.

Il progetto nasce dalla volontà di mettere a sistema le risorse di un’area tra le più dinamiche d’Europa. L’asse Torino–Milano–Genova rappresenta infatti un polo strategico caratterizzato da una forte integrazione economica, culturale e logistica, oltre che da una consolidata esperienza nell’organizzazione di grandi eventi internazionali.

Uno dei pilastri della possibile candidatura sarà la sostenibilità, sia ambientale sia economica. Le istituzioni intendono puntare prevalentemente sull’utilizzo di impianti e infrastrutture già esistenti, limitando al minimo nuove costruzioni e favorendo il riuso di strutture sportive, universitarie e fieristiche. Un modello “diffuso” che mira a ridurre l’impatto ambientale, ottimizzare le risorse pubbliche e generare benefici concreti e duraturi per i territori.

A rafforzare questa prospettiva contribuisce l’esperienza maturata negli anni: dalle Olimpiadi invernali di Torino 2006 fino ai Giochi di Milano-Cortina 2026, passando per numerosi eventi sportivi, culturali e fieristici ospitati nelle tre città. Il Nord-Ovest può contare su competenze amministrative, tecniche e logistiche di alto livello, oltre che su un sistema infrastrutturale tra i più avanzati del Paese.

La fase appena avviata prevede ora un confronto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Governo, il mondo dello sport, le università e gli stakeholder territoriali, per verificare la fattibilità della candidatura. L’orizzonte temporale ipotizzato è quello delle Olimpiadi del 2036, con una possibile alternativa nel 2040.

Nel frattempo sarà istituito un gruppo operativo interistituzionale composto dai sei Capi di Gabinetto delle amministrazioni coinvolte, incaricato di avviare l’istruttoria preliminare e definire il percorso verso la candidatura.

La scelta di una candidatura condivisa tra più territori si inserisce pienamente nell’evoluzione del modello olimpico, sempre più orientato a progetti integrati, sostenibili e distribuiti su più poli urbani.

“L’obiettivo – sottolineano le istituzioni promotrici – è costruire una proposta credibile, innovativa e sostenibile, capace di mettere al centro lo sport, i giovani e la cooperazione tra territori, rafforzando al contempo la presenza internazionale dell’Italia”.

COMMENTO DI MARCO BUCCI - Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci esprime grande entusiasmo e orgoglio per l’avvio del percorso condiviso tra Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle città di Torino, Milano e Genova, per la candidatura del Nord Ovest ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi del 2036 o del 2040. “È una sfida straordinaria - dichiara - che segna un cambio di passo: il Nord Ovest si propone al mondo come un unico grande sistema competitivo e moderno. In questo scenario, la Liguria è pronta a essere protagonista”. “La nostra regione - prosegue - può offrire un contributo unico e distintivo: il mare, il clima, la capacità di accogliere grandi eventi in un contesto paesaggistico senza eguali. Genova e tutta la Liguria possono diventare uno dei cuori pulsanti di un’Olimpiade diffusa, portando valore aggiunto in termini di identità, attrattività e innovazione nel rapporto tra sport e territorio”. “Abbiamo dimostrato negli anni di saper organizzare eventi complessi e di rilevanza globale, mettendo in campo competenze, efficienza e visione. Oggi vogliamo fare un salto ulteriore: contribuire a costruire un progetto olimpico che sia un esempio internazionale, capace di coniugare sostenibilità, valorizzazione delle infrastrutture e sviluppo concreto per le comunità”. “Regione Liguria sarà pienamente impegnata in questo percorso - sottolinea - con un ruolo attivo e propositivo, lavorando fianco a fianco con le altre istituzioni per trasformare questa ambizione in una candidatura forte, credibile e vincente​. Le Olimpiadi del Nord Ovest possono diventare un simbolo dell’Italia che sa unire, innovare e guardare lontano - conclude​ il presidente Bucci - e la Liguria è pronta a dare il massimo per rendere questo traguardo possibile, mettendo a disposizione tutto il proprio potenziale e la propria unicità”.

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