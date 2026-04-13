Ciclismo, presentato l'87° Giro dell'Appennino. Diretta su Telenord il 26 aprile

Torna il grande ciclismo a Genova e provincia in occasione dell'87esima edizione del Giro dell'Appennino, l'ultima corsa in bianco e nero che unisce tradizione, agonismo e promozione per il territorio. L'appuntamento è fissato per il 26 aprile, e Telenord trasmetterà l'evento in diretta. L'arrivo è previsto in corso Marconi, nel quartiere della Foce, dove saranno attese centinaia di spettatori.

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