Ciclismo, presentato l'87° Giro dell'Appennino. Diretta su Telenord il 26 aprile
di Redazione
Torna il grande ciclismo a Genova e provincia in occasione dell'87esima edizione del Giro dell'Appennino, l'ultima corsa in bianco e nero che unisce tradizione, agonismo e promozione per il territorio. L'appuntamento è fissato per il 26 aprile, e Telenord trasmetterà l'evento in diretta. L'arrivo è previsto in corso Marconi, nel quartiere della Foce, dove saranno attese centinaia di spettatori.
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