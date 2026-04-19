Millesimo promosso in serie D, Ferro: "Tre campionati vinti di fila, che impresa"

Domenica 19 aprile il vicepresidente della Regione Liguria e assessore allo Sport Simona Ferro ha premiato, insieme al presidente della FIGC ligure Giulio Ivaldi e al sindaco di Millesimo Francesco Garofano, la prima squadra del Millesimo Calcio, vincitrice del campionato ligure di Eccellenza.

“La squadra del presidente Eros Levratto ha centrato tre promozioni consecutive, compiendo un percorso straordinario dalla Prima Categoria fino alla Serie D nel minor tempo possibile - ha detto il vicepresidente -. Un’impresa sportiva eccezionale, difficilmente replicabile. Complimenti a mister Fabio Macchia, ai giocatori e a tutta la società giallorossa”.





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