Genoa, anche il presidente Sucu in tribuna a Pisa

Ci sarà anche il presidente Dan Sucu a dare la carica al Genoa, impegnato questo pomeriggio alle 18 all'"Arena Garibaldi" di Pisa. Una presenza importante e significativa, in una gara che potrebbe consentire ai rossoblù di compiere un passo fondamentale verso la matematica salvezza.

In Toscana mancheranno tre elementi cardine della squadra, come Frendrup, Malinovskyi ed Ellertsson, ma per Daniele De Rossi sarà l'occasione per vedere alla prova anche giocatori che hanno avuto minor minutaggio.

Sotto il profilo del seguito, saranno più di 1200 i sostenitori rossoblù presenti. Un numero importante ma che, se la diponibilità di biglietti fosse stata maggiore, avrebbe potuto raggiungere cifre ancora più considerevoli, alla luce della vicinanza tra Genova e Pisa e dei buoni rapporti tra le tifoserie.

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