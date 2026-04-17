Mezza di Genova, Sanna ultimo italiano trionfatore: "Una gara emozionante, vincerla è stato bellissimo ma correrla è sempre un onore"

Armando Sanna, oggi capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale, porta con sé un passato sportivo tutt’altro che marginale. Prima dell’impegno politico, infatti, è stato un mezzofondista di alto livello, capace di lasciare un segno nella storia dell’atletica italiana: è ancora oggi l’ultimo – e finora unico – italiano ad aver vinto la Mezza Maratona di Genova.

Un successo, quello del 2009, che Sanna ricorda con emozione e orgoglio. "Uno dei momenti più belli della mia carriera sportiva, vissuta sempre con passione e spirito di sacrificio", ha raccontato durante un intervento a Liguria Live su Telenord. Parole che restituiscono il legame profondo tra l’uomo, l’atleta e la città.

A distanza di anni, quella passione non si è mai spenta. Domenica 19 aprile Sanna tornerà infatti al via della Mezza di Genova, non più con l’obiettivo di vincere, ma con lo stesso entusiasmo di sempre. La sua presenza sarà anche simbolica: rappresenta il filo che unisce sport, territorio e istituzioni.

Non sarà l’unico volto noto della politica locale a indossare le scarpe da running. Anche la sindaca Silvia Salis, atleta di livello olimpico nel lancio del martello ma con origini sportive nel mezzofondo, prenderà parte alla corsa. Un segnale importante di vicinanza allo sport e alla comunità, che rafforza il valore dell’evento per tutta la città.

Il percorso della gara, tra i più suggestivi in Italia, attraverserà alcuni dei punti più iconici di Genova, inclusa la Sopraelevata. "Un punto di osservazione unico", sottolinea Sanna, "che permette di apprezzare tutta la bellezza del paesaggio urbano e marittimo".

Guardando al futuro, l’ambizione è ancora più grande. Genova potrebbe infatti diventare sede della maratona olimpica, qualora la candidatura congiunta del Nord-Ovest italiano venisse accolta dal Comitato Olimpico Internazionale. "Abbiamo tutte le carte in regola per fare bella figura", afferma Sanna. "Saremmo pronti a trasformare Genova in una vetrina mondiale".

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