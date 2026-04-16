Mezza Maratona internazionale di Genova, tutti i progetti per il sociale

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Peralto Genova organizza la 20° Edizione della “Mezza Maratona Internazionale di Genova” gara di corsa su strada sulla distanza di Km. 21,097.



«Organizzare un evento di questo livello è un qualcosa di eroico: fermare una città, seppur per poche ore, e garantire corse agonistiche, e non, in piena sicurezza su un percorso scenografico meraviglioso, richiede un grande lavoro da parte di tantissime persone con competenze diverse. Per questo mi preme ringraziare la Podistica Peralto e il suo presidente Giuseppe Pace per il lavoro incredibile che fanno - dichiara il presidente di Fondazione Carige, Lorenzo Cuocolo -. Come Fondazione abbiamo ritenuto di intervenire a sostegno della Mezza Maratona perché sposa e coniuga tutti i nostri valori. In primis lo sport, che per la prima volta nella storia di Fondazione Carige l’anno scorso abbiamo deciso di inserire tra i nostri settori di intervento. Lo abbiamo fatto perché crediamo molto nello sport, come valore in sé, ma anche per le sue ricadute di carattere sociale, di tutela della salute in chiave preventiva e di inclusione per persone con fragilità. E poi grazie a questo evento sport significa anche promozione del territorio, perché chi ha corso la Mezza Maratona sa quali emozioni si provano nel percorrere la sopraelevata e le vie storiche della città. Quindi per noi è veramente emblematica la Mezza di Genova come uno degli eventi che intercetta la maggior parte dei valori e dei settori di intervento della Fondazione. Mi piace inoltre sottolineare come gli organizzatori abbiano sviluppato ulteriormente rispetto agli anni scorsi il tema dell’attenzione sociale con la MDG for Charity».



«La Mezza Maratona Internazionale di Genova, giunta alla sua ventesima edizione, si conferma quale appuntamento di rilievo nel panorama sportivo cittadino e nazionale con un percorso reso ancora più fluido e valorizzante per il contesto urbano – dichiara Giuseppe Pace Presidente Podistica Peralto - La manifestazione si riconferma come modello virtuoso di integrazione tra sport, territorio e comunità, capace di generare valore condiviso e di consolidare il legame tra istituzioni, associazioni e cittadini, anche con concrete iniziative solidali e attività di raccolta fondi per 12 associazioni contribuendo a sostenere progetti di interesse collettivo. Ma oggi vogliamo presentare un nuovo evento la “Genova by Night Run 10K”, gara podistica competitiva che si svolgerà in orario serale nel luglio del 2027 lungo il percorso della Sopraelevata, proponendosi come un evento innovativo capace di coniugare sport, suggestione urbana e valorizzazione del territorio in una dimensione inedita per la città. Non mi resta che ringraziare tutti gli atleti, la Polizia Municipale di Genova, la Regione Liguria, la Camera di Commercio di Genova, il Porto Antico, la Fondazione Carige, la CNA Genova, l’AMIU, l’ASTER e i Main Sponsor MdG Axpo e Pulsee luce e gas »

LE CORSE

La Mezza di Genova (21,097 Km) ormai affermata a livello podistico internazionale come uno dei percorsi più suggestivi e affascinanti con partenza ed arrivo al Porto Antico di Genova. Start ore 9,00. Il percorso si snoda fra i principali luoghi d’interesse della Città. Acquario, Piazza De Ferrari, Boccadasse, l’ottocentesca via XX Settembre e la strada Sopraelevata, che per un giorno sarà riservata solo ai podisti. Il tracciato della Mezza Maratona è veloce, con un’altitudine massima di 41m.



La Corri Genova Metinvest percorso di 13 km, una gara podistica non agonistica con partenza (ore 9,15) ed arrivo dal Porto Antico per scoprire gli angoli più belli di Genova in un percorso che si snoda nel centro storico, sulla litoranea fino a Boccadasse per poi rientrare nel cuore della città. (tempo max 2 ore)

La Family Run Grondona – Calizzano una corsa-camminata non competitiva di circa 4 km. Quest’anno con un percorso nuovo con la partenza presso il Piazzale Terminal dei Traghetti a Di Negro e arrivo in Piazzale Mandraccio (nel Porto Antico di Genova). Questo evento ogni anno riunisce oltre 5.000 iscritti di famiglie provenienti da tutta Italia. Può partecipare chiunque (bambini e minori accompagnati adulti e animali domestici) anche senza tessera e certificato medico. Quest’anno con una partenza simbolica del gruppo Charity Program for MdG dal Terminal traghetti di GNV.

Media Partner della Family Run e del progetto valoriale MdG for Charity è Radio Babboleo. L’appuntamento con Gianni Rossi è al Piazzale Terminal Traghetti a Di Negro prima della partenza della Family Run Sabato 18 aprile alle ore 15,00. Sarà divertente percorrere la Sopraelevata con l’animazione di Gianni Rossi e la musica di Radio Babboleo.

ShakeOut Run_mdg

E anche la MdG ha la sua Shakeout run. Partenza sabato pomeriggio quindici minuti prima della Family Run, con lo stesso percorso porterà gli atleti con una corsa lenta, rilassata, a bassa intensità, fino al Porto Antico. Ormai la shakeout run sta diventando un vero e proprio rito pre gara, giusto per dare una scossa ai muscoli e allentare la tensione emotiva il giorno prima della competizione vera e propria.

progetto benefico “MDG for Charity” rivolto a ben 12 associazioni di volontariato genovesi. Scegliendo tra 3 importi prestabiliti e tra i vari progetti proposti dalle Associazioni Onlus ogni associazione riceverà dalla ASD Podistica Peralto una quota di cash-back. Tutti le info e le modalità di iscrizione con elenco associazioni sul sito Si allarga a tutte e tre le gare ilrivolto a ben 12 associazioni di volontariato genovesi. Scegliendo tra 3 importi prestabiliti e tra i vari progetti proposti dalle Associazioni Onlus ogni associazione riceverà dallauna quota di cash-back. Tutti le info e le modalità di iscrizione con elenco associazioni sul sito www.lamezzadigenova.it

Le onlus che fanno parte del ns progetto MdG for Charity sono le seguenti:

A.M.A.R.VI - Asd FreeSport - Circolo Vega – Comunità di S.Egidio - Emozioni Giocate - FFC Mamme per la ricerca – Flying Angel’s - Il Porto dei Piccoli - Maratonabili – Rotary Club Genova Golfo Paradiso - Savethewoman – TuttiperAtta

Grande attenzione di MdG al progetto “Savethewoman”, la maglietta della Mezza di Genova è di colore rosa per dare un messaggio di netto contrasto alla violenza di genere. L’obiettivo è di utilizzare la forza comunicativa dello sport per rafforzare questo impegno lanciando la volata alla “Genova in Rosa” del prossimo 17 maggio a cura del Centro Antiviolenza Mascherona e dell’Associazione My Trekking.

La MdG entra nel progetto nazionale “Run for Hope” che quest’anno raccoglie fondi per La Fondazione Fibrosi cistica. Dieci volontari percorreranno il tratto genovese dell’intero percorso italiano correndo la Mezza di Genova. Un bel modo di festeggiare il 10° annivesario della nascita della sezione genovese di “Mamme per la ricerca” FFC.

Importante collaborazione con l’Ospedale Gaslini di Genova per la “Family Run for Gaslini”, grazie al prezioso contributo dell’Asd FreeSport i piccoli pazienti e le loro famiglie saranno parte integrante della Family Run. In contemporanea alla partenza dal Terminal Traghetti si svolgerà nei viali dell’Ospedale Gaslini l’iniziativa di circa un chilometro articolato tra i padiglioni 12 e 16 con quattro tappe di attività sportive adatte ed aperte a tutti portando momenti di svago e divertimento.

Immancabili i Pacers presenti in diversi gruppi segnalati da palloncini colorati per cadenzare il ritmo della maratona e concluderla in 1h24’ | 1h30’ | 1h35’ | 1h40’ | 1h50’ | 1h55’ | 2h00’

Ai nastri di partenza presente l'onda arancione dei MaratonAbili, coloro che corrono con gambe, testa e cuore. Per accompagnare gli atleti speciali trasformando ogni passo in un momento speciale di emozione pura.

RITIRO PETTORALI

I pettorali, MdG e CorriGenova, con il chip incorporato usa e getta e il pacco gara potranno essere ritirati nello stand in Piazza Caricamento zona Porto Antico

• Sabato 18 Aprile dalle ore 10,00 alle ore 19,00

• Domenica 19 Aprile dalle ore 7.00 alle ore 8,30

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE



La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di EvoData – Timing & Data Solution. Le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

CONVEGNO

“Sarò longevo perchè mi muovo” 2a edizione, il Professor Domenico Palombo (A.M.A.R.V.I.) spiegherà i segreti della longevità legati ad uno stile di vita corretto che comprende sana alimentazione con dieta mediterranea e movimento quotidiano che, da lunghe camminate, può trasformarsi in sport anche per i meno giovani. I relatori: Vittorio Molinari (Posturologo Progetto Postura) - Presidente C.S.I. Luca Verardo (Progetto Silver Fit - C.S.I.) - PierPaolo Gallea (Acqua Minerale Calizzano) - Francesco Simonetti (Rotary Club Genova Golfo del Tigullio) -

Paola Ubaldi (diabetologa e specialista medicina interna - Lab ValleScrivia)

Moderatore: Paolo Colombo – giornalista TG LA7.

Appuntamento sabato 18 aprile alle ore 10 presso la Cupola “Cucina Liguria by MdG” Calata Falcone e Borsellino – Porto Antico di Genova.

VILLAGGIO EVENTI

Apertura ore 10,00 di Venerdì 17 aprile con gli stand tecnici e sponsor e a seguire Cucina Liguria di CNA.

Venerdì 17 ore 21,00 serata di musica “swing” a cura dell’Associazione “Zenaswingers”

Sabato 18 aprile un ricco programma eventi sul Palco MdG. A partire dalle ore 10,00 a cura di CSI - Palagym un susseguirsi di appuntamenti sportivi per tutti i gusti: mobility, kardio kombat, fitdance, body mind etc etc fino alle ore 17,00.

Nel frattempo è previsto l’arrivo della Family Run che sarà accolta da una grande festa.

Ore 17,30 Presentazione Top runners con Giampiero Boscani e Roberto Giordano

Ore 21 Festa della MdG con Gianni Rossi

CONI Genova

Animazione sportiva nel Villagio MdG in Via della Mercanzia a cura del C.O.N.I. - Educamp e l’Associazione Overland con il progetto “A ruota libera” . Sabato 18 aprile dalle ore 9,30 alle 17,00,

Ogni attività è riferita a bambini e ragazzi di ogni età.

DOVE DORMIRE

sales@liguriatogheter.it Il nuovo servizio offerto dalla Mezza di Genova è finalizzato a trovare dove dormire in base alle richieste ed esigenze di ogni partecipante, con tutti i tipi di sistemazione (ostello, appartamento, ma anche hotel a prezzi convenzionati). Per usufruire del servizio è possibile contattare lo staff alla mail accommodation@relaxioni.it

LINK UTILI

Tutte le informazioni sul sito ufficiale dell'evento, www.lamezzadigenova.it

La Mezza di Genova è anche su Facebook ( www.facebook.com/lamezzadigenova ) e Instagram ( www.instagram.com/lamezzadigenova/?hl=it ).

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