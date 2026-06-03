Pietra Ligure capitale del triathlon: quasi 400 atleti al via della 23ª edizione del “Città di Pietra Ligure”

Torna nel fine settimana uno degli appuntamenti sportivi più attesi della Riviera ligure. Sabato 6 e domenica 7 giugno si svolgerà infatti la 23ª edizione del Triathlon Olimpico “Città di Pietra Ligure”, gara Silver del calendario federale che quest’anno assegnerà anche il titolo di Campione Regionale Ligure Assoluto in prova unica.

Saranno quasi 400 gli atleti iscritti a una manifestazione che negli anni si è affermata come una delle più prestigiose e selettive del panorama nazionale, grazie a un percorso spettacolare che unisce mare, entroterra e centro storico.

L’evento, organizzato dall’ASD Maremola Triathlon – TriathlonPietra in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure e con il patrocinio di Regione Liguria e della Federazione Italiana Triathlon, comprende anche il 10° Memorial Angelino Piccinini.

La gara agonistica si disputerà sabato 6 giugno con partenza alle ore 13 dal lungomare Don G. Bado. Gli atleti affronteranno la tradizionale frazione di nuoto nelle acque antistanti il litorale cittadino, seguita da un impegnativo percorso ciclistico caratterizzato da quasi mille metri di dislivello positivo tra i comuni di Giustenice, Magliolo e Tovo San Giacomo. A chiudere la competizione sarà la prova podistica che attraverserà in gran parte i suggestivi caruggi del centro storico pietrese.

Domenica 7 giugno spazio invece alla solidarietà con l’ottava edizione della “Nuota e Corri2”, manifestazione non competitiva il cui ricavato sarà interamente devoluto ai progetti “Io corro con Chicchi” e “Runners for Autism”, realtà impegnate nell’inclusione e nel sostegno alle persone con autismo.

Anche quest’anno il Triathlon Olimpico di Pietra Ligure aderirà al circuito benefico “I Run for Find the Cure”, progetto sportivo e umanitario che sostiene iniziative di cooperazione internazionale in Tanzania. L’edizione 2026 contribuirà all’acquisto di materiale scolastico per una scuola secondaria e alla costruzione di quattro nuove aule nella scuola primaria di Milola.

«Siamo veramente molto felici di ospitare nuovamente lo spettacolo di questo sport multidisciplinare fatto di grandi capacità atletiche ma anche di passione, emozioni e determinazione», commentano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore allo Sport Michela Vignone.

Per gli amministratori si tratta di un evento che rappresenta perfettamente il connubio tra sport e promozione territoriale. «Il Triathlon Olimpico “Città di Pietra Ligure” è un appuntamento atteso e consolidato, cresciuto nel corso di oltre vent’anni fino a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama nazionale. Una manifestazione che genera importanti ricadute economiche e turistiche e che valorizza le eccellenze del nostro territorio».

Il fine settimana sarà dunque all’insegna dello sport, della solidarietà e della valorizzazione del territorio, con centinaia di atleti pronti a sfidarsi tra mare e montagne in uno degli scenari più affascinanti della Liguria.

Tutte le informazioni su regolamento e percorsi sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

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