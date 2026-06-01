Tigullio Vip Padel Cup giovedì al via con campioni e personaggi tv

Tutto pronto per la quarta edizione della "Tigullio Vip Padel Cup", la prestigiosa manifestazione turistico-sportiva che si terrà tra Santa Margherita, Portofino e Rapallo dal 4 al 7 giugno prossimi. L'evento, giunto alla sua quarta edizione, rappresenta ormai un appuntamento fisso per la Liguria con il patrocinio di Regione Liguria e dei Comuni di Rapallo e Portofino e la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e Padel.

La Tigullio Vip Padel Cup gode del sostegno di numerose realtà imprenditoriali che credono nella valorizzazione del territorio ligure attraverso lo sport. Tra queste Novamarine, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, quotata sul mercato Euronext Growth Milan. Si occuperà dell'allestimento di due eventi nel corso della manifestazione. Venerdì è in programma una serata dedicata agli armatori presso il Castello Brown di Portofino. Sabato, invece, appuntamento con la serata di gala presso il Covino di Santa Margherita Ligure con le premiazioni finali.

Prezioso anche il supporto di “CDS - La tua casa della salute”, network di 43 poliambulatori presente in Liguria, Sardegna, Piemonte e Val d’Aosta. Nei suoi centri, propone visite specialistiche, odontoiatria, diagnostica per immagini, chirurgia ed esami di laboratorio con tempi di attesa ridotti, tecnologie di ultima generazione e medici del territorio.

La Tigullio Vip Padel Cup si apre giovedì alle ore 20:30 a Rapallo, con l'inaugurazione ufficiale sulla passeggiata a mare, presso il Chiosco della Musica. La conduzione è affidata a Jimmy Ghione e Moreno Morello, mattatori di Striscia la Notizia, seguiti da Raul Cremona con un live show gratuito.

Nelle mattinate di mercoledì e giovedì, intanto, presso il depuratore di Rapallo, i ragazzi delle scuole potranno avvicinarsi al padel grazie all’aiuto dei maestri che la Tigullio Vip Padel Cup metterà a disposizione in sinergia con Regione Liguria. Per tutti i ragazzi la maglietta dell’evento in omaggio e due mattinate di sport e sorrisi.

La parola passerà poi al campo. Presso il Circolo Tennis Santa Margherita Ligure si contenderanno la vittoria personaggi pubblici del mondo dello sport, della televisione e dei principali media nazionali. Tra i partecipanti: Stefano Bettarini, Stefano Eranio, Ciro Ferrara, Mark Iuliano, Massimo Maccarone, Roberto D'Aversa, Angelo Palombo, Fabio Quagliarella, Vincenzo Iaquinta, Dario Marcolin, Nicola Pozzi, Lorenzo Ariaudo, Ferdinando Orsi, Riccardo Maspero e i figli d'arte Nico Mihajlovic e Andrea Mancini. E ancora Jimmy Ghione, Moreno Morello, Pierluigi Pardo, Stefano Meloccaro, Matteo Bassetti. L'ingresso sarà gratuito nelle giornate di venerdì e sabato presso il Circolo. Sarà presente anche un “vantruck” di Casa della Salute, altro prestigioso partner dell’evento. Proporrà per tutti un servizio gratuito di analisi, check up sanitari. Anche Radio Babboleo scenderà in campo con tanta animazione e il suo deejay Mattia Salvatico.

La serata di gala del sabato sarò dedicata anche quest’anno al sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti grazie alla partnership con Stelle nello Sport, il progetto ideato da Michele Corti che da 27 anni promuove i valori dello sport in Liguria. In palio tra tutti i partecipanti un viaggio GNV e tante maglie sportive dei Campioni della Serie A. Ospite d’onore sarà Laura Pirovano, sciatrice italiana professionista, già campionessa mondiale di discesa libera nel 2026. Tra gli altri ospiti Anna Safroncik, Anna Falchi e Giuseppe Cruciani. A condurre le danze saranno Jimmy Ghione e Moreno Morello, affiancati da Chiara Giuffrida, volto della Serie A di calcio. Prestigiosi i premi per i vincitori: bici elettriche, monopattini elettrici, settimane vacanze in luoghi paradisiaci, buoni volo e kit di abbigliamento.

“Con grande soddisfazione siamo giunti alla quarta edizione di questo meraviglioso evento che ogni anno si conferma in grande crescita in termini di visibilità e di ospiti”, sottolinea l’ideatore e organizzatore Fabrizio Pollicino. “Un evento importante per la promozione turistica del territorio, supportato in maniera fondamentale dalla Regione Liguria e in particolare dalla vicepresidente con delega allo sport Simona Ferro, così come dai Comuni di Rapallo e Portofino e dalla Fitp Liguria”.

Francesco Pirro, Presidente e Amministratore Delegato di Novamarine, sottolinea: "Per Novamarine, questo evento rappresenta un'importante occasione per promuovere il turismo e la nautica in un territorio come quello ligure, dove il mare rappresenta la risorsa numero uno”.

Tre giornate spettacolari nel Tigullio per celebrare insieme il binomio vincente tra sport, spettacolo e le bellezze della Liguria.

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