Claudio Ranieri cittadino onorario di Cagliari: "Qui un pezzo della mia storia di allenatore"

Claudio Ranieri è cittadino onorario di Cagliari. A palazzo Bacaredda, sede del Comune del capoluogo sardo, il sindaco Massimo Zedda ha consegnato all'ex allenatore di Cagliari ma anche Sampdoria, Roma e soprattutto Leicester (con cui ha vinto lo storico, anzi leggendario, titolo di Premier), la pergamena ufficiale.





Ranieri ha detto: "Sono molto felice di essere considerato uno di voi, per me questa città rappresenta un pezzo della mia storia di allenatore".





Ranieri alla guida del Cagliari centrò tre pormozioni consecutive, portandolo dalla C alla A, prima di trasferirsi al Napoli di Zola e Maradona. Quattro anni fa, poi, sempre sulla panchina rossoblù, ha conquistato la promozione dalla serie B alla A nello storico spareggio di Bari, con gol di Pavoletti all'ultimo minuto.





Lo scorso 11 maggio Claudio Ranieri aveva partecipato come special guest alla terza edizione del premio Gianni Di Marzio organizzato da Tn media events e Telenord.









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