Debutto in nazionale maggiore per Jeff Ekhator. In campo anche Fini
di Claudio Baffico
Grande soddisfazione in casa Genoa per il debutto in nazionale maggiore di Jeff Ekhator in occasione dell'amichevole vinta dagli azzurri in trasferta contro la Grecia. Il gol decisivo (0-1), firmato da Pio Esposito, è scaturito proprio da un guizzo del giovane rossoblù, che con una grande visione di gioco ha fornito l'assist, con un rasoterra servito da sinistra. Nella ripresa spazio e gloria anche per un altro giovane genoano, Seydou Fini, che tuttavia aveva già esordito pochi giorni fa nella sfida vinta contro il Lussemburgo.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Serie A 2026 - '27: il Genoa debutta al "Ferraris" contro il Napoli. Trasferta a Como l'ultima giornata
05/06/2026
di Claudio Baffico
Claudio Ranieri cittadino onorario di Cagliari: "Qui un pezzo della mia storia di allenatore"
03/06/2026
di Redazione