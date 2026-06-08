Debutto in nazionale maggiore per Jeff Ekhator. In campo anche Fini

Grande soddisfazione in casa Genoa per il debutto in nazionale maggiore di Jeff Ekhator in occasione dell'amichevole vinta dagli azzurri in trasferta contro la Grecia. Il gol decisivo (0-1), firmato da Pio Esposito, è scaturito proprio da un guizzo del giovane rossoblù, che con una grande visione di gioco ha fornito l'assist, con un rasoterra servito da sinistra. Nella ripresa spazio e gloria anche per un altro giovane genoano, Seydou Fini, che tuttavia aveva già esordito pochi giorni fa nella sfida vinta contro il Lussemburgo.

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