Sport

Serie A 2026 - '27: il Genoa debutta al "Ferraris" contro il Napoli. Trasferta a Como l'ultima giornata

di Claudio Baffico

37 sec
Serie A 2026 - '27: il Genoa debutta al "Ferraris" contro il Napoli. Trasferta a Como l'ultima giornata
2273 - Telenord.settimolink.it

È stato diramato il calendario della serie A 2026 - 2027. Avvio complicato per il Genoa, che esordirà al "Ferraris" contro il Napoli, per poi viaggiare alla volta di Roma per la trasferta contro la Lazio, e ricevere alla terza giornata il Como, fresco di qualificazione Champions.

Ironia della sorte due delle prime tre avversarie incroceranno la strada dei rossoblù nel finale. Le trasferte di Napoli e Como saranno inframmezzate dal match casalingo contro il Bologna. 

Questo, nel dettaglio, il cammino del Grifone:

 

Genoa-Napoli

Lazio-Genoa

Genoa-Como

Genoa-Frosinone

Parma-Genoa

Genoa-Fiorentina

Roma-Genoa

Genoa-Venezia

Genoa-Juventus

Lecce-Genoa

Genoa-Milan

Sassuolo-Genoa

Inter-Genoa

Genoa-Torino

Atalanta-Genoa

Genoa-Udinese

Cagliari-Genoa

Genoa-Monza

Bologna-Genoa

GIRONE DI RITORNO

Juventus-Genoa

Genoa-Parma

Genoa-Lecce

Venezia-Genoa

Genoa-Atalanta

Milan-Genoa

Genoa-Lazio

Monza-Genoa

Genoa-Roma

Fiorentina-Genoa

Genoa-Inter

Frosinone-Genoa

Torino-Genoa

Genoa-Sassuolo

Udinese-Genoa

Genoa-Cagliari

Napoli-Genoa

Genoa-Bologna

Como-Genoa

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi:

2305 - Banca Occhi Lions