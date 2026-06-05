Serie A 2026 - '27: il Genoa debutta al "Ferraris" contro il Napoli. Trasferta a Como l'ultima giornata
di Claudio Baffico
È stato diramato il calendario della serie A 2026 - 2027. Avvio complicato per il Genoa, che esordirà al "Ferraris" contro il Napoli, per poi viaggiare alla volta di Roma per la trasferta contro la Lazio, e ricevere alla terza giornata il Como, fresco di qualificazione Champions.
Ironia della sorte due delle prime tre avversarie incroceranno la strada dei rossoblù nel finale. Le trasferte di Napoli e Como saranno inframmezzate dal match casalingo contro il Bologna.
Questo, nel dettaglio, il cammino del Grifone:
Genoa-Napoli
Lazio-Genoa
Genoa-Como
Genoa-Frosinone
Parma-Genoa
Genoa-Fiorentina
Roma-Genoa
Genoa-Venezia
Genoa-Juventus
Lecce-Genoa
Genoa-Milan
Sassuolo-Genoa
Inter-Genoa
Genoa-Torino
Atalanta-Genoa
Genoa-Udinese
Cagliari-Genoa
Genoa-Monza
Bologna-Genoa
Juventus-Genoa
Genoa-Parma
Genoa-Lecce
Venezia-Genoa
Genoa-Atalanta
Milan-Genoa
Genoa-Lazio
Monza-Genoa
Genoa-Roma
Fiorentina-Genoa
Genoa-Inter
Frosinone-Genoa
Torino-Genoa
Genoa-Sassuolo
Udinese-Genoa
Genoa-Cagliari
Napoli-Genoa
Genoa-Bologna
Como-Genoa
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