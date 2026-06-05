Lutto in casa Sampdoria: morto il responsabile sanitario Massimo Manara

Lutto in casa Sampdoria, a seguito della scomparsa del responsabile sanitario Massimo Manara, deceduto a Parma all’età di 63 anni.

Il comunicato della società:

"Oggi è un giorno triste per l’U.C. Sampdoria e per il mondo della medicina sportiva internazionale. Il dottor Massimo Manara, responsabile sanitario blucerchiato e stimato professionista nel settore, è mancato nella sua Parma all’età di 63 anni" scrive la Sampdoria.

Queste le parole del Ceo Area Football Jesper Fredberg al sito ufficiale della Samp: "È una notizia che ci rattrista molto. Con la morte del dottor Manara perdiamo un grande professionista e una persona di elevato valore morale, una figura che non sarà facilmente sostituibile nella struttura del nostro club. In queste due stagioni alla Sampdoria abbiamo infatti apprezzato il suo lavoro, la sua competenza e la sua umanità. Ecco perché, dal profondo del cuore, lo ricordiamo oggi, esprimendo la nostra vicinanza all’amato figlio e a tutta la sua famiglia".

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