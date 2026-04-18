Spezia, 6...ancora vivo! Goleada al Sudtirol

Lo Spezia ritrova il sorriso con una vittoria larga e convincente: al “Picco” i liguri travolgono il Südtirol per 6-1, interrompendo un digiuno di successi che durava da diverse giornate. Una partita mai davvero in discussione, indirizzata già nel primo tempo e poi chiusa definitivamente nella ripresa, complice anche la superiorità numerica maturata dopo poco più di venti minuti.

Nonostante il risultato roboante, resta qualche ombra: i tre punti non bastano a cancellare un periodo complicato né a ribaltare una classifica che vede ancora gli aquilotti in piena zona retrocessione, seppur con un lieve passo avanti in attesa degli altri risultati. Il campo però manda un segnale chiaro: la squadra è viva e determinata a giocarsi fino in fondo le residue chance di salvezza, anche se servirà un finale di stagione impeccabile per inseguire quella che oggi appare come un’impresa difficile.

L’avvio è subito favorevole ai padroni di casa, che passano in vantaggio dopo appena otto minuti: Valoti si conquista un rigore e lo trasforma con freddezza. La risposta degli ospiti arriva al 20’, quando Pecorino trova il pari con una conclusione precisa dal limite, favorita da una marcatura troppo morbida.

L’equilibrio dura però pochissimo. Al 23’ il Südtirol resta in dieci per l’espulsione di Zedadka, decisa dopo revisione al VAR, e da quel momento lo Spezia prende definitivamente il controllo. Due minuti più tardi i liguri tornano avanti: Valoti centra il palo, ma sulla ribattuta Di Serio è il più rapido a depositare in rete. Il forcing continua e al 34’ arriva anche il terzo gol, con una deviazione sfortunata di Veseli su conclusione di Beruatto. Prima dell’intervallo Di Serio sfiora anche la doppietta, ma il suo diagonale termina di poco a lato.

Nella ripresa il copione non cambia: lo Spezia gestisce e colpisce ancora. Dopo alcune occasioni, il poker arriva al 70’ grazie a Lapadula, bravo a finalizzare un cross di Beruatto. Passano appena tre minuti e Sernicola firma il quinto gol con una conclusione potente sotto l’incrocio. Nel finale c’è spazio anche per la sesta rete, con Aurelio che di testa chiude definitivamente i conti su assist di Valoti.

Tabellino

Spezia - Sudtirol: 6-1;

Reti: 8' Valoti (Sp), 20' Pecorino (Su), 25' Di Serio (Sp), 34' Beruatto (Sp), 70' Lapadula (Sp), 73' Sernicola (Sp), 82' Aurelio (Sp);

Ammoniti: 30' Merkaj (Su), 68' All. Castori (Su);

Espulsi: 23' Zedadka (Su);

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Mateju, Hristov, Beruatto; Sernicola (74' Vignali), Valoti (84' Lorenzelli), Romano (74' Bellemo), Bandinelli (25' Comotto), Aurelio; Di Serio (46' Nagy), Lapadula.

SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Davi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio (78' Bordon), Crnigoj (28' Davì), Martini (46' Tait), Zedadka; Pecorino (46' Casiraghi), Merkaj (61' Odogwu).

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