Sport

L'ex campione Paolo Bettini testimonial della Cinque Terre Ride. Liguria regione che incanta gli appassionati di ciclismo

di Claudio Baffico

2273 - Telenord.settimolink.it

La Liguria si conferma regione che si sposa perfettamente con il mondo del ciclismo, si tratti di ambito amatoriale o professionistico. In quest'ottica si inserisce la Cinque Terre Ride, evento suddiviso in due percorsi volto agli amanti della bicicletta. Testimonial d'eccezione Paolo Bettini, campione olimpico, e due volte campione del mondo che, a Telenord, dice la sua anche sull'imminente Giro dell'Appennino e sulla possibilità che nel 2036 o 2040 le Olimpiadi estive possano disputarsi anche nella nostra regione.

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