L'ex campione Paolo Bettini testimonial della Cinque Terre Ride. Liguria regione che incanta gli appassionati di ciclismo
di Claudio Baffico
La Liguria si conferma regione che si sposa perfettamente con il mondo del ciclismo, si tratti di ambito amatoriale o professionistico. In quest'ottica si inserisce la Cinque Terre Ride, evento suddiviso in due percorsi volto agli amanti della bicicletta. Testimonial d'eccezione Paolo Bettini, campione olimpico, e due volte campione del mondo che, a Telenord, dice la sua anche sull'imminente Giro dell'Appennino e sulla possibilità che nel 2036 o 2040 le Olimpiadi estive possano disputarsi anche nella nostra regione.
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