Sport

L'ultimo italiano a vincere la Roubaix: "Che emozione quel successo al Giro dell'Appennino 2014"

di Gilberto Volpara

Sonny Colbrelli a Telenord in dialetto bresciano

2273 - Telenord.settimolink.it

 

Sonny Colbrelli ultimo italiano a trionfare nel velodromo di Roubaix è intervenuto ai microfoni di Telenord alla vigilia del Giro dell'Appennino: una corsa che lui vinse nel 2014 già con il traguardo in via XX settembre dove quest'anno si arriverà per la variazione che porterà il gruppo in corso Marconi.

 

"Ero molto giovane e fu un'emozione incredibile" ha rivelato in dialetto brasciano a Scignoria! Poi, la speranza perchè tutto non sia sempre da ricondurre ai soldi: "Mi auguro che corse come queste possano avere un futuro anche nell'epoca moderna". 

 

 

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colbrelli appennino

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