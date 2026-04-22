Mountain Bike, sabato la 29a Marathon dell'Appennino: partenza e arrivo a Casella

GENOVA - Dopo il successo del Campionato Europeo 2025 torna la 29ª Genoa Cup - Marathon dell’Appennino, organizzata dall’ASD Genoa Bike. Nel 2025 la Marathon dell’Appennino è stata teatro di sfide continentali adrenaliniche, incoronando i tedeschi Andreas Seewald e Adelheid Morath. Nel 2026 la 29ª Genoa Cup sarà ancora una volta prova Internazionale UCI, pronta ad offrire tanto spettacolo.

La gara torna nella sua collocazione storica di fine aprile. È sabato 25 aprile la data in calendario, precedendo di un giorno il Giro dell’Appennino Strada Professionisti, per completare un week end ricco di sport a due ruote, fuoristrada e strada, in Liguria. Partenza e arrivo nella zona Feste dell’Area Verde di Casella (GE).





La manifestazione sarà anche valida come Terza Tappa del circuito Nord Ovest Mtb, che prevede gare in tre regioni, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Inoltre all’interno della Manifestazione Internazionale UCI, per la prima volta nella sua storia, la Genoa Bike ospiterà la 2a FAUMCUP, nata dall’accordo tra la FISDIR e la FCI in collaborazione con la Fondazione UMANA MENTE su iniziativa del Gruppo Allianz.

Per questa prova il percorso sarà lungo 9 Km, composto da tratti asfaltati e tratti sterrati, che impegneranno i concorrenti in circa 40 minuti di gara, con arrivo all’interno del Parco Comunale di Casella.

“La 29ª edizione della Genoa Cup – Marathon dell’Appennino è uno degli eventi più prestigiosi del panorama MTB italiano e internazionale, in grado di attirare ogni anno sul nostro territorio i migliori biker al mondo - spiega il Vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. Dopo aver ospitato il Campionato Italiano 2024 e il Campionato Europeo 2025, peraltro nell’anno in cui siamo stati “Migliore Regione Europea dello Sport”, questo appuntamento conferma il ruolo della Liguria come una vera "capitale" della Mountain Bike. Oltre all'aspetto agonistico e alla valorizzazione dell'entroterra ligure, quest'anno si aggiunge anche il tema dello sport inclusivo, grazie all'introduzione della seconda FAUMCUP dedicata agli atleti con disabilità intellettivo-relazionale: una bella notizia per tutti gli appassionati delle due ruote nella nostra regione".





Sandro Tuvo, Direttore Organizzativo per la Genoa Bike ASD della 29a Genoa Cup – Marathon dell’Appennino, ha espresso il proprio entusiasmo nei confronti del progetto inclusivo di ospitare all’interno della manifestazione la 2a prova della FAUMCUP: “Per la nostra società è motivo di grande orgoglio poter accogliere nelle proprie attività e all’interno delle manifestazioni da noi organizzate, anche atleti con disabilità intellettivo-relazionali. Il ciclismo fuoristrada, come tutto lo sport, si arricchisce ogni volta che riesce ad aprirsi a nuove realtà, ad accogliere tutte le persone e a valorizzare il talento di ciascuno. FAUMCUP è un esempio concreto di come l’inclusione sia un valore che si costruisce con azioni reali, passo dopo passo, gara dopo gara.”





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